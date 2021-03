Masiá destaca entre los favoritos y Acosta entre los debutantes

ALCAÑIZ (TERUEL), 24/10/2020.- El piloto de Moto3 Jaume Masia (Leopard Racing) durante los entrenamientos celebrados hoy en el circuito turolense de Motorland Alcañiz, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio Liqui Moly de Teruel del Campeonato del Mundo de MotoGP. EFE/Javier Cebollada

Madrid, 24 mar (EFE).- El español Jaume Masiá (KTM) sobresale entre los pilotos favoritos y con experiencia en la categoría de Moto3, tras subir a Moto2 la inmensa mayoría de los pilotos destacados de la pasada temporada, y dar así entrada a numerosos debutantes, entre los que ha sorprendido durante la pretemporada 2021 el también español Pedro Acosta.

Masiá y Acosta, de la escudería Red Bull, han demostrado durante la pretemporada que son los pilotos y el equipo más fuertes en Moto3, lo que ya es un dato importante, aunque como siempre suele suceder, la igualdad en la categoría es muy grande y a lo largo del campeonato puede acaecer prácticamente de todo.

La lista de los veintiocho pilotos de Moto3 está formada por ocho pilotos españoles, la nacionalidad más representada, seis italianos, cinco japoneses y un piloto de Francia, Austria, Inglaterra, Suiza, República Checa, Turquía, Suráfrica, Argentina e Indonesia.

El equilibrio de fuerza no lo es sólo, deportivamente hablando, entre los pilotos, pues también las marcas más potentes, Honda y KTM, se encuentran casi equitativamente representadas, aunque en el caso del fabricante austríaco algunas de sus motos llevarán los colores de sus "otras" marcas, como Gasgas o Husqvarna.

En Gasgas, que se ha incorporado recientemente al campeonato del mundo de Moto3, estarán las dos motos del equipo de Jorge Martínez "Aspar", que cuenta con Izan Guevara y Sergio García como pilotos, o las Husqvarna del equipo del italiano Max Biaggi, que continuará con los servicios de su compatriota y eterno aspirante al título Romano Fenati, además de con el joven español Adrián Fernández, quien en el último momento ha sustituido al también español Alonso López.

Izan Guevara es el vigente campeón del mundo júnior, mientras que Pedro Acosta, tercero del mundial júnior, fue campeón de la "Red Bull Rooikies Cup", y también llega el segundo clasificado del mundial júnior, el español Xavier Artigas.

Ya en lo estrictamente deportivo Jaume Masiá ha demostrado que tras la experiencia adquirida el pasado año es uno de los candidatos al título, aunque no el único, pues habrá que contar con el británico John McPhee (Honda), quien cumplirá su noveno temporada en la categoría, además de con el surafricano Darryn Binder (Honda), que como el anterior ha despuntado durante la pretemporada.

No serán los últimos, pues siempre deben ser tenidos en cuenta los representantes italianos de la categoría, en concreto Andrea Migno (Honda), Dennis Foggia (Honda) o Niccolo Antonelli (KTM), pero también japoneses como Tatsuki Suzuki, que continúa un año más en la escuadra de Paolo Simoncelli, el padre del fallecido Marco Simoncelli, y Kaito Toba (KTM), el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda), y jóvenes promesas como Jeremy Alcoba o Carlos Tatay.

Lista de pilotos inscritos de Moto3:

.2. Gabriel Rodrigo (ARG/Honda)

.5. Jaume Masià (ESP/KTM)

.6. Ryusei Yamanaka (JPN/KTM)

.7. Dennis Foggia (ITA/Honda)

11. Sergio García (ESP/GasGas)

12. Filip Salac (RCH/Honda)

16. Andrea Migno (ITA/Honda)

17. John McPhee (GBR/Honda)

19. Andi Farid Izdihar (IND/Honda)

20. Lorenzo Fellon (FRA/Honda)

23. Niccolò Antonelli (ITA/KTM)

24. Tatsuki Suzuki (JPN/Honda)

27. Kaito Toba (JPN/KTM)

28. Izan Guevara (ESP/GasGas)

31. Adrián Fernández (ESP/Husqvarna)

37. Pedro Acosta (ESP/KTM)

40. Darryn Binder (AFS/Honda)

43. Xavier Artigas (ESP/Honda)

50. Jason Dupasquier (SUI/KTM)

52. Jeremy Alcoba (ESP/Honda)

53. Deniz Oncü (TUR/KTM)

54. Riccardo Rossi (ITA/KTM)

55. Romano Fenati (ITA/Husqvarna)

71. Ayumu Sasaki (JPN/KTM)

73. Maximilian Kofler (AUT/KTM)

82. Stefano Nepa (ITA/KTM)

92. Yukii Kunii (JPN/Honda)

99. Carlos Tatay (ESP/KTM).

Juan Antonio Lladós