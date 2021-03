Mascotas: El efecto de la primera vacunación no dura toda la vida

ARCHIVO - La primera inmunización de la mascota es un buen punto de partida, pero requiere de un refuerzo. Foto: Christoph Schmidt/dpa

La disposición de los propietarios de mascotas a vacunar a sus cachorros de perros, gatos y conejos cuando llegan al hogar es especialmente alta. La Federación Alemana de Salud Animal (BfT) afirma que la inmunidad que heredan los pequeños de sus madres termina para entonces y la vacunación ayuda al animal a fortalecer su propio sistema inmunológico. Una vacunación básica en el veterinario durante las primeras semanas de vida protege a los cachorros de enfermedades como el moquillo, el parvovirus, la leptospirosis y la hepatitis en perros; el parvovirus y la gripe felina en el caso de los gatos; y la dolencia hemorrágica conocida como peste china y la mixomatosis en los conejos. La importancia del refuerzo de la vacunación La BfT aclara sin embargo que el efecto de la primera vacunación básica no dura toda la vida del animal. La entidad recomienda por eso realizar de forma periódica una vacunación de refuerzo, que debe ser acordada con el veterinario. La calidad de vida del animal juega un papel clave, según precisa la federación, porque las recomendaciones de vacunación pueden variar según el cuidado que se dé a la mascota. Muchas enfermedades animales, en particular en perros, se han vuelto raras gracias a la vacunación regular. La BfT alerta que esto puede llevar a la gente a relativizar los posibles riesgos de no vacunar y enfermedades ya casi olvidadas podrían reaparecer. El ejemplo de la prevención de la rabia demuestra, según la entidad, que la vacunación no solo protege a los animales sino también a las personas. La BfT, basada en información de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), declara que alcanzaría vacunar a cerca del 70 por ciento de la población de perros en todo el planeta para erradicar el riesgo de una infección de rabia en los humanos. dpa