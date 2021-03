Manu Tenorio pide públicamente un homenaje televisivo a Álex Casademunt tras su trágico final

31/10/2019 Manu Tenorio, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Recuperando poco a poco la sonrisa tras la trágica muerte de su amigo y compañero Álex Casademunt en un fatal accidente de tráfico, Manu Tenorio retoma sus planes laborales y, ultimando los detalles de su nuevo disco - que comenzó a preparar en el confinamiento y que está previsto que salga después del verano - ha rodado su nuevo videoclip, que pronto lanzará y del que hemos sido testigos de excepción.



Cuando se cumplen dos décadas de carrera, el sevillano adelanta que su disco será "un tributo a canciones que me han estado acompañando desde pequeño, canciones que siempre me resuenan en la mente, siempre tenía pensado hacer este disco en algún momento de mi vida sentí que había llegado mi momento artístico de madurez perfecto para ese repertorio".



"Un repertorio precioso" del que prefiere no adelantar nada por el momento, pero que "rinde homenaje a los autores, que son los que están detrás de las canciones". "Un disco precioso, son canciones que pertenecen al acerbo popular y me traen muchos recuerdos", asegura Manu.



Feliz con su mujer, Silvia Casas, y su hijo Pedro, de 7 años y al que está muy unido, el artista no descarta ampliar la familia aunque confiesa que "estamos muy bien los tres juntos, pero nunca se sabe, a lo mejor en breve damos una sorpresa. No lo descartamos, pero no tenemos mucho tiempo tampoco". Centrado en su trabajo, cuidando la alimentación y con una rutina deportiva establecida, el artista se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.



Todavía muy afectado por la muerte de Álex Casademunt, Tenorio - al que le cuesta mucho hablar de ello - lo describe como "algo devastador. Era un tío que tenía una alegría innata, tenía una alegría de vivir brutal y allí donde él aparecía llenaba el espacio con su luz y alegría. La verdad es que este drama que hemos vivido todos realmente ha sido un mazazo tremendo".



Emocionado ante la unión que los triunfitos mantienen 20 años después de conocerse en el famoso programa, Manu señala que "tenemos una hermandad que es maravillosa y por más que pasan los años parece que sigue ahí, manteniéndose a lo largo del tiempo y creo que pasa el tiempo y se vuelve más fuerte".



Recordando a su amigo Álex, el sevillano ha pedido públicamente a TVE que haga un tributo al desaparecido artista: "Alex Casademunt no deja de formar parte de la historia de este país, de la historia de la televisión de este país. Ya que se ha ido a destiempo y de una manera tan trágica dedicarle un espacio de una hora o un par de horas, hacerle un especial... creo que se lo merece. Él ha dado muchas alegrías a muchas generaciones".



Acerca del supuesto encontronazo entre Álex y David Bustamante después de que el cántabro no contase con él para cantar la nueva versión de "Dos hombres y un destino", Manu asegura que "no hubo ningun problema. Son cosas suyas, pero creo que, tengo conocimiento, de que no hubo ningún problema". "Por estas circunstancias nos hemos vuelto a reencontrar después de mucho tiempo y yo lo he visto magnifico, en un momento profesional formidable, muy cariñoso y afectuoso como siempre ha sido él y lo he visto genial", ha comentado acerca del ex de Paula Echevarría.



