Lowes, Bezzecchi, Canet, Vierge, Arenas o Fernández, cabezas de lista

El piloto británico de Moto 2, Sam Lowes.EFE/Kai Försterling/Archivo

Madrid, 24 mar (EFE).- El británico Sam Lowes (Kalex), el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) o los españoles Arón Canet (Boscoscuro), Xavier Vierge (Kalex), Albert Arenas (Boscoscuro), Jorge Navarro (Boscoscuro) o Raúl Fernández (Kalex) son los primeros de una larga lista de pilotos que claramente pueden aspirar al título mundial en la categoría de Moto2 por lo acontecido durante los entrenamientos de pretemporada.

Italia será el país más representando entre los 31 participantes inscritos, con diez pilotos, mientras que España contará con ocho, Estados Unidos con dos, igual que Gran Bretaña y Malasia, y ya con uno estarán Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, Australia, Japón y Tailandia.

El cambio de categoría del vigente campeón, el italiano Enea Bastianini y también de rivales en 2020 como su compatriota Luca Marini y el español Jorge Martín, todos ellos ahora en MotoGP y de la mano de Ducati, ha producido un cierto cambio de panorama.

Aunque permanecen dos de sus protagonistas, Sam Lowes y Marco Bezzecchi, se incorporan nombres propios nuevos como los españoles Arón Canet, mejor debutante del pasado año, Albert Arenas, campeón del mundo de Moto3 en 2020, y el "veterano" Jorge Navarro sobre sendas Boscoscuro -las antiguas Speed Up-, con debutantes que han mostrado una gran proyección, como el español Raúl Fernández (Kalex) que forma en el equipo Red Bull de Aki Ajo.

El australiano Remy Gardner (Kalex) y el estadounidense Joe Roberts (Kalex) han sido otros de los pilotos que han mostrado una alta eficacia, aunque quizás todavía con algo menos de regularidad que sus rivales, pero con un ritmo de vuelta rápida que les permite aspirar a estar entre los grandes favoritos.

Otro de los nombres con cierta "vitola" de favorito es el del estadounidense Cameron Beaubier, que llega como debutante pero con un palmarés deportivo envidiable tras haber ganado en varias ocasiones el campeonato Moto América.

Además, son nombres a tener pilotos como Celestino Vietti (Kalex), Tony Arbolino (Kalex), Raúl Fernández (Kalex) o Ai Ogura (Kalex), que son algunos de los nombres propios de la amplia nómina de debutantes en una categoría en la que Kalex "arrasa" con 22 de las treinta motos de la formación de salida. Las otras ocho serán cuatro Boscoscuro, dos MV Agusta y dos NTS.

El campeón del mundo de Moto3 Albert Arenas será otro de los pilotos a seguir muy de cerca pues su pretemporada no fue nada mal y junto a Canet puede protagonizar más de una sorpresa a lo largo de las diecinueve carreras que, por ahora, figuran en el calendario del campeonato del mundo de 2021.

Hasta siete pilotos cambiarán de colores en 2021 al marcharse a otras escuderías, será el caso del italiano Lorenzo Baldassarri, que pasa del equipo de Sito Pons a MV Agusta, el malasio Hafizh Syahrin, el pasado año en la escuadra de Jorge Martínez "Aspar" y ahora en NTS RW Racing GP, los italianos Fabio Di Giannantonio que pasa de Speed Up al equipo de Gresini y Stefano Manzi, que intercambia su plaza con Baldasarri en el equipo de Sito Pons.

Además de todos los citados habrá que prestar especial atención a los españoles Marcos Ramírez (Kalex), Augusto Fernández (Kalex) o Héctor Garzó (Halex).

Lista de inscritos de la categoría de Moto2:

.5. Yari Montella (ITA/Boscoscuro)

.6. Cameron Beaubier (USA/Kalex)

.7. Lorenzo Baldassarri (ITA/MV Agusta)

.9. Jorge Navarro (ESP/Boscoscuro)

11. Nicolò Bulega (ITA/Kalex)

12. Thomas Luthi (SUI/Kalex)

13. Celestino Vietti (ITA/Kalex)

14. Tony Arbolino (ITA/Kalex)

16. Joe Roberts (USA/Kalex)

19. Lorenzo Dalla Porta (ITA/Kalex)

21. Fabio Di Giannantonio (ITA/Kalex)

22. Sam Lowes (GBR/Kalex)

23. Marcel Schrotter (GER/Kalex)

24. Simone Corsi (ITA/MV Agusta)

25. Raúl Fernández (ESP/Kalex)

35. Somkiat Chantra (TAI/Kalex)

37. Augusto Fernández (ESP/Kalex)

40. Héctor Garzó (ESP/Kalex)

42. Marcos Ramírez (ESP/Kalex)

44. Arón Canet (ESP/Boscoscuro)

55. Hafizh Syahrin (MAL/NTS)

62. Stefano Manzi (ITA/Kalex)

64. Bo Bendsneyder (HOL/Kalex)

70. Barry Baltus (BEL/NTS)

72. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex)

75. Albert Arenas (ESP/Boscoscuro)

79. Ai Ogura (JPN/Kalex)

87. Remy Gardner (AUS/Kalex)

96. Jake Dixon (GBR/Kalex)

97. Xavier Vierge (ESP/Kalex)

99. Kasma Daniel (MAL/Kalex).

Juan Antonio Lladós