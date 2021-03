Lara le niega la última cita a Jesús

24/03/2021 JESÚS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LIDLT'



MADRID, 24 (CHANCE)



Hoy, en el último episodio de 'La isla de las tentaciones' hemos visto como los concursantes elegían a sus tentadores para tener una cita final y lo cierto es que nos hemos quedado de piedra. Marina ha elegido a Isaac, Claudia a Tony, Lara no ha elegido a nadie porque cree que a la única persona que tiene que ver es a su pareja, Hugo, y esperará por tanto a la hoguera final.



Por otro lado, los chicos lo han tenido más complicado porque han vivido un enfrentamiento entre Jesús y Lara que nos ha dejado muy sorprendidos. El que fuera pareja de Marina ha elegido a Lara, en vez de a Stefany, para tener la cita final y esta le ha dado un 'no' como respuesta y le ha dicho que es imposible que quiera tener algo con ella cuando no la conoce de nada, a pesar de lo que sucedió un par de noches.



Por su parte, Raúl y Hugo no han elegido a ninguna tentadora porque han decidido que si no habían caído en la tentación en todo el programa, no lo iban a hacer en esta cita final... por lo que él unido que ha tenido cita final ha sido Diego, que ha elegido a Carla, a la chica con la que lleva tonteando y conociendo todo el concurso.



No cabe duda de que Lara y Hugo están muy compenetrados... ya que ambos han vivido la experiencia al máximo, pero han tenido claro en todo momento que se tenían que respetar. El problema es que la concursante se ha dado cuenta de que hay cosas que no quiere seguir soportando por parte de su pareja y aunque las expectativas están muy altas, parece que los dos emprenderán su camino por separado.