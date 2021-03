La serie de Disney sobre "National Treasure" tendrá una protagonista latina

El actor estadounidense Nicolas Cage. EFE/Quique García/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 24 mar (EFE).- La serie que Disney+ está preparando sobre las películas de aventuras de "National Treasure" tendrá una protagonista latina.

El portal Deadline aseguró este miércoles que esta serie girará en torno a Jess Morales, que es una "soñadora", un término que en Estados Unidos se utiliza para jóvenes sin documentos y vinculados al programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia.

Morales se verá arrastrada con sus amigos a una gran aventura para encontrar un tesoro perdido y para averiguar el misterioso origen de su familia.

Esta serie de 10 episodios contará con Jerry Bruckheimer, productor de las cintas que lideró Nicolas Cage, y con los guionistas Marianne Wibberley y Cormac Wibberley, que también escribieron las películas originales.

Por el momento no se sabe quién dará vida a Jess Morales.

Con Diane Kruger acompañando a Nicolas Cage, "National Treasure" (2004) retomó el espíritu intrépido de las cintas de "Indiana Jones" bajo la dirección de Jon Turteltaub.

Esta búsqueda del tesoro fue un éxito en taquilla y recaudó 347 millones de dólares en todo el mundo.

Cage, Kruger y Turteltaub regresaron poco después en la secuela "National Treasure: Book of Secrets" (2007), que también funcionó muy bien entre el público al obtener 459 millones de dólares.

La idea para una producción televisiva en Disney+ sobre "National Treasure" se dio a conocer el pasado mayo, cuando Bruckheimer desveló que estaban trabajando tanto en esta serie como en una tercera película de la saga.

"Realmente estamos trabajando en un 'National Treasure' para televisión y en otra para la gran pantalla. Esperemos que las dos se estrenen juntas", dijo Bruckheimer en una entrevista con el portal Collider.

"La ficción para Disney+ tiene un reparto mucho más joven. Es el mismo concepto pero con un equipo joven", describió.

Por ahora, lo único que se sabe de la tercera entrega en cines de "National Treasure" es que el guionista elegido para escribirla es Chris Bremner, quien dejó su huella en "Bad Boys for Life" (2020).