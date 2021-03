La inesperada reacción de Chayo Mohedano ante las preguntas sobre su apoyo a su prima Rocío Carrasco

18/10/2016 Chayo Mohedano, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Rosario Mohedano fue el primer miembro de la familia de Rocío Jurado en mostrar su apoyo públicamente a Rocío Carrasco después de las demoledoras y durísimas confesiones de su prima acusando a Antonio David Flores de ser un "maltratador" y desvelando cómo intentó "quitarse la vida" en agosto de 2019.



A pesar de no tener relación desde hace años, Chayo no dudaba en compartir en su cuenta de Instagram una fotografía de ambas mostrando su cariño y apoyo explícito a Rociíto.



Sin embargo, y firme en su intención de mantenerse en un discreto segundo plano, Rosario - centrada en sus hijos y en su carrera musical - prefiere no pronunciarse ante las cámaras sobre el desgarrador documental de su prima.



Así, con gestos de fastidio y exclamaciones de "ay por favor", la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano evita hablar de Rocío y de su comentadísima reaparición. Enarcando las cejas y visiblemente molesta, Chayo no confirma si ha podido hablar con su prima estos días ni tampoco si la hija de 'La más grande' puede contar con ella incondicionalmente en estos momentos.



Entre gestos y "ya", Rosario deja claro que no va a hablar ni de Rociíto ni de Antonio David, y tampoco despeja las dudas acerca de si ha hablado con José Ortega Cano o Rocío Flores tras la emisión del documental, ya que han sido dos de los grandes señalados tras el paso al frente de su prima.



Una reacción del todo inesperada, cuando no le hubiese costado nada reiterar públicamente su apoyo a Rociíto después de haberlo manifestado en sus redes sociales. ¡Dale al play y no te pierdas sus gestos y caras cuando le preguntamos por el documental!