La familia Tablada recupera la sonrisa en una cita familiar muy especial

20/03/2021 Elena Tablada y Javier Ungría con su hija Camila en el bautizo de su sobrino Oliver EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Meses después del fallecimiento de la abuela de Elena Tablada, Elena Moure, todo el clan se ha vuelto a reunir para celebrar el bautizo del pequeño Oliver, hijo de Naele y Adrián Chamorro



MADRID, 24 (CHANCE)



A pesar de las muchas críticas que recibieron tras su actitud en la celebración de boda de su cuñada y hermana de Javier Ungría, Elena Tablada se ha reunido con su familia al completo para disfrutar de una celebración muy especial. Muy elegante y disfrutando al máximo de su marido y sus hijas Ella y Camila, la diseñadora acudió al bautizo de su sobrino Oliver respetando al máximo las medidas de distanciamiento social por la Covid-19.



Junto a los padres del pequeño, Naele Tablada y Adrián Chamorro, el resto de invitados a la ceremonia se derritieron en muestras de cariño entre ellos con la figura de 'La Mami' - Elena Moure, que falleció por Coronavirus recientemente - muy presente en cada una de sus palabras. Como una abuela de lo más orgullosa, Elena Tablada madre reconoció que sus nietos han sido un apoyo fundamental en estos complicados meses de pandemia en los que se ha tenido que despedir de su madre.



- Buenos días Elena, un día muy bonito*



- Muy bonito.



- A pesar de las circunstancias lo van a poder celebrar, hace buen tiempo, con sol



- Bueno hace un frío, mírame cómo estoy, pero bueno muy bien, muy bonito va a quedar.



- Tres nietos ya Elena...



- Tres nietos, dos nietas y un nieto. Y Oliver que está de lo más mono también.



- Al ser el primer chico a lo mejor tienes una relación más especial



- El varoncito único. Pero me lo deja mucho más que ella, digo que Camila.



- Se llevan tan poco que al final van a estar muy unidos



- Igualito porque Elena, digo Jorge, el sobrino se lleva un mes con Elena también.



- Sois una familia muy unida



- Muy bonito sí, la verdad.



- ¿Cómo es Oliver?



- Es precioso, simpático, divertido. A mí me encanta. A él nada le va mal, todo le va bien, está encantado. Tiene el mismo carácter que Naele. Y Camila es otra que es bellísima, es igualita que el padre, aunque dice mami que se parecía a ella.



- ¿Cómo has pasado estos momentos?



- Gracias a dios que me dieron estos nietos, que me tienen la cabeza loca. Pero si no, hubiera sido muy duro.



- El embarazo de tus hijas ha sido en momentos complicados*



- Bueno Elena ya lo pasó. Ella, Camila, todos... Javi y yo también.



- Y su madre lamentablemente...



- Pero mami no sabíamos que tenía nada, ni nos enteramos. Se fue a que le hicieran unas palcas. De pronto la dejaron ahí, se quitó el oxígeno y dos días, alucinante.



- Ha tenido una vida muy larga, llena de hijos y nietos



- Maravillosa y no sufrió.



Aunque Elena Tablada no fue la madrina del pequeño Oliver, la diseñadora de joyas no dudó en explicar los motivos por los cuales ella no había sido la elegida: "No somos de poner familiares como padrinos". En cuanto a si su abuela Elena Moure estaba muy presente en un momento familiar como ese, reconoció: "Siempre está". Fiel seguidora del estilo de su madre, Ella Bibal disfrutó de la celebración junto al resto de sus primos con los que demostró tener una maravillosa relación.