Keiko Fujimori quiere ser la presidenta para "salvar a peruanos de la muerte y hambre"

EntrevistaKeiko Fujimori quiere ser presidenta para "salvar a peruanos de la muerte y hambre" Por Luis Jaime CISNEROS =(Fotos+Video+Infografía)= Lima, 23 Mar 2021 (AFP) - "Mi intención es salvar a los peruanos de la muerte y del hambre" de la pandemia, dice a la AFP la candidata Keiko Fujimori, quien postula por tercera vez a la presidencia de Perú para seguir los pasos de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.Luego de 16 meses en prisión preventiva, hasta mayo de 2020, la otrora belicosa líder opositora regresó a la arena política con un tono moderado y conciliador. Keiko Fujimori lidera el fujimorismo, una exitosa amalgama populista de conservadurismo moral y economía neoliberal que su padre dejó como herencia en 2000 tras llegar al poder en 1990 derrotando al favorito Mario Vargas Llosa.Entre los 18 aspirantes a las elecciones presidenciales del 11 de abril, la candidatura de Keiko fluctúa entre el tercer y cuarto lugar en los sondeos, con un 8% de intención de voto en lo que será una elección reñida: los indecisos bordean el 30% y ningún candidato supera el 15%.A sus 45 años, casada y madre de dos hijas, Keiko corre con una pesada piedra en el zapato: una acusación por recibir presuntamente dinero ilegal de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas de 2011 y 2016, según la Fiscalía. Ella lo niega.Recibe a la AFP en la sala de su departamento en el distrito residencial de Surco, al este de Lima. - Salvar a Perú - Pregunta (P): Usted arrastra dos derrotas, ¿por qué insiste en ser presidenta, qué razón tendrían los peruanos para elegirla?Respuesta (R): Mi intención es salvar a los peruanos de la muerte y del hambre que está pasando en nuestro país. Ese propósito me he trazado. Vamos a trabajar por recuperar la vida y la economía.La tragedia sanitaria y económica me hace recordar los años del terrorismo y crisis económica, es una situación muy dramática y (en los años noventa) el fujimorismo ha demostrado tener la capacidad para poder sacar adelante a nuestro país en momentos tan difíciles. Millones de familias están pasando hambre y se organizan a través de ollas comunes. La situación es muy dramática. Hay hambre y la pobreza ha aumentado. P: Los sondeos proyectan un congreso fragmentado, lo que obligará a buscar alianzas para gobernar. R: La búsqueda de consensos será fundamental para todos los grupos que lleguen al Parlamento, y en Fuerza Popular es fundamental tender puentes, más allá de quien llegue a la presidencia. - Vacunar a Perú en 2021 - P: La pandemia llevó el sistema sanitario al colapso, con más de 50.000 muertes y 1,4 millón de contagios, y una economía en recesión. ¿Cómo enfrentará esa situación? R: Primero, el control de la pandemia: vamos a aplicar 70 mil pruebas PCR al día y construir plantas de oxígeno. Hoy la gente se muere por no tener oxígeno, eso es indignante. Luego está la vacunación: el estado debe enfocarse en la primera línea, municipios y gobiernos regionales y la empresa privada también deben sumar esfuerzos para aplicar gratis las vacunas a sus trabajadores y familias. En esta suma de esfuerzos los peruanos van a ser vacunados en un gobierno de Fuerza Popular este año. - Aborto y matrimonio gay - P: ¿Despenalizaría el aborto en Perú, que tiene una de las legislaciones más restrictivas de la región en esta tema? R: Nosotros defendemos la vida y la familia y, en el caso del aborto, he señalado que el único aborto permitido es el terapéutico, aquel que defiende la vida de la mamá (en riesgo de muerte). P: ¿Y en caso de violación?R: "Rechazamos esa posibilidad". P: ¿Propondría el matrimonio entre parejas del mismo sexo? R: Estamos (solo) a favor de la unión patrimonial, aquella que defiende patrimonios y el derecho a heredar. El matrimonio se define entre un hombre y una mujer. - Indulto a su padre - P: En las elecciones de 2011 y 2016 dijo que de ganar no usaría el poder para indultar a su padre, hoy de 82 años. ¿Esta vez que hará?R: Sí, le concederé indulto, he cambiado mi posición. Después de más de 13 años de estar preso (Alberto Fujimori está encarcelado desde 2007) y haber estado yo en prisión, y haber intentado buscar la libertad de mi padre por vías legales y al no encontrar justicia, si lo haré.Keiko debe en gran medida su liderazgo a la popularidad de su padre, el expresidente de ancestros japoneses que fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes contra la humanidad bajo su gobierno (1990-2000).A pesar de su condena, muchos peruanos admiran a Alberto Fujimori porque derrotó a las guerrillas maoístas y detuvo la hiperinflación heredada del expresidente Alan García. ljc/pb/gma