Jefferson Farfán vuelve a Alianza Lima

Lima, 23 mar (EFE).- El delantero peruano Jefferson Farfán cumplió este miércoles su promesa de volver a Alianza Lima antes de retirarse al anunciar el club blanquiazul su fichaje para todo el año 2021.

Farfán, de 36 años, vuelve así al club donde debutó profesionalmente en 2001 y del que, tras ganar tres ligas (2001, 2003 y 2004), salió hace 17 años para iniciar una exitosa trayectoria internacional que le llevó por el PSV Eindhoven, el Schalke 04, el Al Jazira emiratí y el Lokomotiv de Moscú.

"Volví", dice Farfán en el breve vídeo donde el club 'íntimo' anunció oficialmente el fichaje, y que pronto se ha hecho viral en redes sociales al aparecer ya con la camiseta blanquiazul de Alianza Lima.

La vuelta de Farfán a Alianza era un secreto a voces desde la pasada semana, cuando 'la Foquita' dio su compromiso de palabra de regresar al cuadro del distrito limeño de La Victoria, pero no se hizo oficial hasta que este martes quedó toda la documentación firmada.

""Mi familia me motivó a volver al club de mis amores. Quiero retribuirle a Alianza todo lo que hizo por mí. Soy hincha acérrimo de Alianza y quiero dar lo mejor de mí. Sé que llevaré a Alianza Lima donde se merece", manifestó Farfán en conferencia de prensa.

UN FICHAJE DE PRIMERA

Farfán aceptó la oferta de Alianza después de que el equipo se asegurase su participación en la primera división, gracias al fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que la pasada semana anuló el descenso del conjunto blanquiazul a la segunda división.

El TAS dio la razón de Alianza, que reclamó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) había omitido sancionar con la pérdida de dos puntos a Carlos Stein, un castigo que, al aplicarse, hacía que el equipo limeño salvase la categoría in extremis.

Así, Farfán se convierte en el fichaje estrella de Alianza Lima para la próxima temporada de la primera división, que ya había comenzado sin el equipo blanquiazul hasta que el fallo del TAS ordenó que participase en la actual edición del campeonato.

"Yo tenía conversaciones con Alianza Lima antes de que pase el tema del TAS. Esa decisión de volver no había sido solo mía, sino familiar. Iba a volver a mi casa estando en Liga 2 o Liga 1", explicó Farfán.

OCHO MESES SIN CLUB

El atacante llevaba ocho meses sin equipo desde que en julio de 2020 no renovó su contrato con el Lokomotiv de Moscú, lo que le ha llevado a disputar desde entonces apenas dos partidos oficiales con la selección peruana.

Fueron las dos primeras jornadas de las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Catar 2022, donde unas molestias en la rodilla le impidieron participar en plenas condiciones y le obligaron a pasar por quirófano para someterse a una artroscopia, lo que alejó de las canchas durante los últimos meses de 2020.

Mientras evaluaba ofertas, Farfán se ha ejercitado en las instalaciones de la FPF en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima.

REENCUENTRO CON 'EL ZORRITO'

En su nuevo capítulo en Alianza, 'la Foquita' estará dirigido por el técnico argentino Carlos Bustos y se reencontrará en el equipo con Wilmer Aguirre, otro experimentado delantero con el que ya coincidió en su primera etapa en el conjunto aliancista.

'El Zorrito' Aguirre, de 37 años, volvió este año para ayudar a Alianza a lograr el ascenso cuando no había seguridad todavía de que al club se le reconociese el derecho a jugar en primera división.

Completará la delantera de Alianza para esta temporada otro trotamundos como el argentino Hernán Barcos, de 36 años, que también se había comprometido a jugar con el equipo en segunda división.

Con Farfán de vuelta en el cuadro victoriano, los aliancistas ven más cerca el objetivo de ver de vuelta a la dupla más exitosa de sus últimos años, pues solo le faltaría el artillero Paolo Guerrero, actualmente con contrato en el Internacional brasileño.

De momento está previsto que el club blanquiazul comience su participación en la Liga 1 de Perú en la tercera jornada, donde deberá medirse al Cusco el martes 30 de marzo.