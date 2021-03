Japón advierte sobre misil posiblemente disparado por Norcorea

(Bloomberg) -- La Guardia Costera de Japón dijo en un aviso el jueves a la hora local, que Corea del Norte podría haber disparado un misil balístico, advirtiendo a los barcos que tengan cuidado con los proyectiles.

Es probable que el misil no haya entrado en las aguas territoriales de Japón o en la zona económica exclusiva, informó TV Asahi, citando al Gobierno japonés.

El posible lanzamiento, del cual la Guardia Costera de Japón no dio más detalles, sigue al lanzamiento de dos misiles de Corea del Norte desde la provincia de Pyongan del Sur que sobrevolaron el mar entre la península y China el domingo.

Nota Original:Japan Coast Guard Says N. Korea May Have Fired Ballistic Missile

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.