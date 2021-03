Israel.- Con casi el 80 por ciento de los votos escrutados el bloque de Netanyahu obtendría la mayoría en la Knesset

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Con casi el 80 por ciento de los votos escrutados en Israel, las cifras publicadas por el Comité Central de Elecciones señalan que el bloque del hasta ahora primer ministro Benjamin Netanyahu se haría con la mayoría en la Knesset, con un total de 63 escaños.



Los últimos datos ofrecidos por las autoridades electorales --el 78 por ciento de escrutinio-- dan al partido Likud de Netanyahu 31 escaños, que sumados a los de Yamina --7-- y sus aliados religiosos de derechas le darían una mayoría en el Parlamento con una coalición de Gobierno, según informa 'The Times of Israel'.



Para obtener la mayoría, son necesarios 61 escaños de los 120 que tiene la Knesset, por lo que según estos resultados la oposición tendría 59.



Yamina, una coalición de la derecha y la extrema derecha liderada por Naftali Bennett, ha evitado que momento confirmar si apoyará a Netanyahu, aunque asegura que un "verdadero derechista une, no separa"



La siguiente opción más votada es la principal opción opositora, el centrista Yesh Atid, liderado por Yair Lapid, que habría logrado 18 asientos en la Knesset. Le sigue otra ristra de partidos con siete y siete diputados, entre ellos Azul y Blanco, antiguo socio del Likud en la fallida legislación anterior.



"Está claro que una clara mayoría de los ciudadanos israelíes son de derechas y quieren un Gobierno de derechas fuerte y estable que preserve la economía de Israel, su seguridad y su tierra. Eso es lo que hemos hecho. ¡Te amo!", ha escrito en su cuenta de Twitter un exultante Netanyahu.



El presidente del Comité Central de Elecciones, Orly Adas, ha informado de que algo más de cuatro millones de electores han acudido a las urnas, el 67,2 por ciento de las personas con derecho a voto en Israel, lo que supone la participación más baja desde 2009.



Adas también ha confirmado que los resultados finales de todos los colegios electorales serán confirmados y publicados durante la tarde del miércoles.



Israel ha celebrado este martes elecciones legislativas, las cuartas en cerca de dos años, tras el colapso del Gobierno de unidad pactado por Netanyahu, y el que era el líder del opositor Azul y Blanco, Benjamin Gantz.