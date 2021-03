Heredera del trono en España protagoniza su primer acto oficial en solitario

La princesa Leonor interviene el 31 de octubre de 2018, por primera vez en un acto oficial con la lectura de un extracto de la Constitución, en el Instituto Cervantes con motivo del 40 aniversario de la Carta Magna que coincide además con su 13 cumpleaños.EFE/BALLESTEROS/Archivo

Madrid, 24 mar (EFE).- La princesa Leonor, heredera del trono en España, protagonizó este miércoles en Madrid su primer acto oficial en solitario, a sus 15 años, en un nuevo paso en su proceso de ganar visibilidad ante la ciudadanía.

Leonor de Borbón, primera en la línea de sucesión a la Jefatura de Estado en España, acudió en solitario al treinta aniversario del Instituto Cervantes, entidad estatal que promueve el uso del español en el exterior.

Algo nerviosa, aunque sonriente tras la mascarilla, estuvo acompañada por la vicepresidenta primera del Gobierno español, la socialista Carmen Calvo, y del director de la entidad, Luis García Montero, pero no por su padre el rey Felipe VI o su madre la reina Letizia.

Aunque no estaba previsto que hablara, tomó el micrófono para reconocer la labor de los trabajadores de la entidad estatal en estos treinta años, interesándose por quienes no hayan podido regresar a España por la pandemia, y como estudiante de Secundaria darles la enhorabuena por "lo muy útil" que resulta para los estudios la herramienta virtual del Instituto Cervantes.

El Instituto Cervantes ya fue el lugar donde pronunció sus primeras palabras en público el 31 de octubre de 2018, el día de su cumpleaños, en una lectura de la Constitución española, aunque esta vez repitió escenario sin la presencia de sus padres los reyes, en su primera aparición después de que se conociera que estudiará los dos cursos del bachillerato en un internado en Gales (Reino Unido).

Su asistencia en solitario es un paso más en el proceso institucional emprendido por la princesa desde hace tres años para ganar visibilidad ante la ciudadanía, que ha dado con la misma edad que lo hizo su padre, aunque el del entonces príncipe Felipe fue en un viaje a Colombia, el primero que hizo al extranjero, algo que en el caso de Leonor de Borbón aún no tiene fecha.

Leonor es la primogénita de los reyes de España, con año y medio más que su hermana Sofía, y tiene el título de princesa de Asturias como heredera de la Corona de España.