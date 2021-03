Hackers chinos usaron Facebook para engañar a minoría uigur

(Bloomberg) -- Facebook Inc. dijo que piratas informáticos chinos utilizaron cuentas falsas en un esfuerzo por engañar a personas de la minoría étnica uigur del país para que hicieran clic en enlaces maliciosos.

El hecho, que Facebook describió como “altamente dirigido”, consistió en que un grupo de piratas informáticos crearon identidades falsas en Facebook para construir relaciones con los uigures, un grupo étnico musulmán en China. Los piratas informáticos se hicieron pasar por periodistas, estudiantes y defensores de los derechos humanos para convencer a sus víctimas de hacer clic en enlaces que los enviaban a sitios web maliciosos, que luego podrían infectar sus teléfonos.

Facebook dijo que menos de 500 personas se vieron afectadas y que la mayor parte del ataque tuvo lugar en sitios web y servicios fuera de la red social. Como resultado, los ejecutivos de Facebook dijeron que no podían determinar el impacto general y las consecuencias de la campaña.

“Lo que están tratando de hacer es apuntar a dispositivos y activos más allá de Facebook y eso hace que sea muy difícil para nosotros evaluar el éxito”, dijo Nathaniel Gleicher, jefe de política de seguridad de Facebook. “Las consecuencias y el impacto pueden ser realmente altos para las personas”, incluida la vigilancia potencial, agregó.

Nota Original:Chinese Hackers Used Facebook to Try and Trick Uyghur Minority

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.