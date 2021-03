Fútbol/Selección.- Morata: "El seleccionador me hace sentir importante cuando vengo y me exige mucho"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El delantero de la selección española Álvaro Morata reconoció su satisfacción por estar entre los elegidos por Luis Enrique Martínez para el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Catar de 2022 y admitió que el asturiano le exige "mucho", pero también le hace sentirse "importante", mientras que, por otro lado, no quiso dar consejos sobre el futuro a alguien con "la edad y trayectoria" de Sergio Ramos y aseguró desconocer qué sucederá con el de Cristiano Ronaldo y el suyo propio.



"Me siento un jugador de la selección y el míster me hace sentir importante cuando vengo y me exige mucho. Sé lo que significa el puesto de delantero y sufro cuando las cosas en el club no van bien porque sé que puede repercutir para venir a la selección", indicó Morata en rueda de prensa.



El madrileño apuntó que en su equipo tiene que "adaptar muchas cosas" porque es "diferente jugar con Cristiano". "Creo que es el año que más asistencias he dado. Aquí en la selección también se me da bien asociarme, y tengo que alargar el equipo para ser una solución y un apoyo, y luego llegar al remate", remarcó.



"Para todos es un sueño ganar algo con España, pero es difícil después de la generación que nos ha tocado vivir, que no se puede superar. Creo que en la Euro de 2016 habría ido todo mejor si no nos hubiese tocado Italia, pero ahora hay que mirar al futuro y no pensar en lo que pasó en el Mundial sino en lo que viene. Estos tres partidos son de clasificación y no hay que olvidar que hay selecciones importantes que se quedan fuera de los Mundiales", subrayó el internacional.



De todos modos, es optimista sobre las opciones de la 'Roja' en la próxima Eurocopa. "Cada día entrenamos mejor. En esta convocatoria han cambiado algunos jugadores, pero las bases son muy buenas, jugamos bien y si tenemos la pelota podemos ganar a cualquier equipo", advirtió.



Además, Morata elogió a Marcos Llorente, del que "se ve desde fuera todo lo que trabaja". "Vive su trabajo y cuida su cuerpo, todo lo que le pase bueno es una alegría porque vi lo que le costó ganarse el sitio, aunque todos sabíamos el talento que tenía. En otros clubes también nos han querido pero no como él querría", confesó.



"NO TENGO NI IDEA DEL FUTURO DE CRISTIANO"



También fue preguntado por Cristiano Ronaldo y una posible vuelta al Real Madrid. "No tengo ni idea, no hablo con él de fútbol, pero en la vida puede pasar cualquier cosa. Ojalá que se quede y esté yo para verlo porque a uno le gusta jugar con los mejores. Yo quiero que sea feliz porque es una gran persona y le admiro mucho", resaltó.



"Podíamos estar más felices porque está siendo un año complicado y por pequeños detalles la mayoría de nuestros objetivos los hemos perdido o están difíciles. Yo le veo bien, pero es difícil para él que está acostumbrado a ganar muchas veces la Champions. Esto es difícil para él, para mí y para todo el club, pero tenemos que mirar los objetivos que tenemos delante y saber que la temporada no ha acabado todavía", prosiguió el delantero español.



En este sentido, Morata también desconoce si volverá al Atlético al término de la temporada. "Nuestra opinión no cuenta mucho, pero uno quiere estar en el sitio donde le quieren, valoran y donde juegue", puntualizó, dejando claro que no se siente "más querido" por Andrea Pirlo que por Diego Pablo Simeone, al que está "súper agradecido". "Le admiro y respeto por su trayectoria, ha sido una de las mejores cosas de mi carrera y he disfrutado mucho. Estaba feliz en el 'Atleti' y lo estoy en la 'Juve'", zanjó.



Además, evitó dar consejos sobre su futuro a Sergio Ramos. "Si con la edad y la trayectoria que tiene le tengo que recomendar yo algo tiene un problema....", señaló sonriente. "Sólo le puedo desear lo mejor, que lo que haga sea para ser feliz y que siga viniendo aquí a apoyarnos, darnos consejos y a meter muchos goles", sentenció.



Finalmente, el jugador de la Juventus pidió "dar el valor que tiene" a los problemas relacionados con la salud mental porque "la cabeza es una cosa importante también". "Yo nunca he tenido una depresión o una cosa seria, pero sí he pasado momentos difíciles y malos y me gustaría ayudar a la gente a que salga adelante", confesó.