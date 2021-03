Fútbol.- Pavel Nedved: "Para mí, Cristiano no se toca"

El dirigente de la Juventus sale al paso de las críticas y rumores sobre el luso



El vicepresidente de la Jueventus, Pavel Nedved, dejó claro este miércoles que Cristiano Ronaldo tiene contrato con el equipo italiano hasta junio de 2022 y que es un "intocable" en Turín, en medio de los muchos rumores que tratan la salida del portugués.



"Cristiano Ronaldo, tanto a nivel técnico como de imagen, nos ha impulsado hacia el Olimpo del fútbol. Para mí Ronaldo no se puede tocar, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y se quedará. Luego ya se verá lo que pasa después", apunta el dirigente de la 'Juve' en una entrevista con DAZN.



Nedved salió al paso de las críticas al luso en especial después de la eliminación en Liga de Campeones ante el Oporto y la complicada temporada en lucha por la Serie A. "A nivel técnico, no se puede decir nada. Ha marcado más de 100 goles en 120 partidos, nos ha metido en la Liga de Campeones, podemos criticarle porque todos podemos ser criticados y tenemos que aceptar las críticas cuando cometemos errores", afirma.



"Pero cuestionar sus números y lo que muestra en cada partido, para mí, no es lo correcto. Es un chico muy sencillo, aunque no lo parezca desde fuera. Los niños estudiarán su cuerpo y su carrera: el prototipo de un jugador moderno, con un inmenso talento y mucho trabajo ha conseguido metas increíbles", añade.