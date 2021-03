24/03/2021 Fútbol.- La Junta de Andalucía y LaLiga promoverán la formación y el desarrollo social a través del deporte. Tebas: "Si no hay gestores formados, la industria del deporte se nos puede caer" ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES JUNTA DE ANDALUCÍA



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Consejería de Educación y Deporte y LaLiga han firmado un acuerdo para promover la formación y el desarrollo social a través del deporte, anunciaron en su presentación oficial en Málaga el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y el presidente de la patronal de clubs, Javier Tebas.



"Todos somos conscientes de que si no hay gestores formados, esa industria del deporte se nos puede caer", apuntó Javier Tebas tras el acuerdo por el que el Instituto Andaluz del Deporte (IAD) en Málaga se convierte en sede de LaLiga Business School y para el compromiso de crear proyectos formativos conjuntos que impulsen el cambio y el desarrollo social.



El presidente de LaLiga afirmó que LaLiga tiene "muy claro que la formación es la base para el desarrollo y el progreso". "Estoy convencido de que este acuerdo con la Junta de Andalucía y el IAD nos permitirá llegar mucho más allá, ayudando a jóvenes y profesionales de forma conjunta, para seguir logrando un avance social a través del deporte", señaló.



Esta alianza, que refuerza el nombramiento reciente de Andalucía como 'Región Europea del Deporte 2021', supone una "excelente oportunidad" para iniciar una relación fructífera entre el mundo del deporte y las empresas, especialmente las relacionadas con el sector turístico, según Javier Imbroda.



Asimismo, el consejero ha destacado la trayectoria en formación especializada que tiene el IAD, que en los dos últimos años se ha puesto en valor y se ha ampliado. "Es una gran satisfacción que LaLiga Business School se instale en el Instituto Andaluz del Deporte, que queremos convertir en un santuario de la educación en la industria del deporte. Tenemos que formar a los gestores", sentenció.



A juicio de Imbroda, los grandes eventos deportivos "deben continuar", pero indicó que alrededor de ellos "debe generarse una estructura". "Esto va mucho más allá de formar los gestores del futuro. Va de que hacer ver a la gente que el deporte es una industria", manifestó el ex seleccionador nacional de baloncesto.



En el último plan de 2021, el IAD ofrece 40 actividades, diez más que el año pasado, entre jornadas, foros, cursos, talleres y una conferencia internacional, con la participación de ponentes de prestigio nacional e internacional en distintos ámbitos del deporte.



El acuerdo firmado entre la Consejería y LaLiga recoge el compromiso del IAD y LaLiga Business School de coorganizar cursos sobre temáticas de actualidad, con el objetivo de ayudar al tejido empresarial andaluz y promover el desarrollo social a través del deporte y la formación.



Asimismo, busca conectar el deporte de élite con la sociedad, el territorio y los actores locales, potenciando el uso de esta industria como palanca de cambio en políticas territoriales. Por último, esta alianza tiene el objetivo de fomentar sinergias y alianzas estratégicas en el territorio para impulsar la innovación y el emprendimiento.



PRIMERA INICIATIVA: "TURISMO&DEPORTE"



La primera iniciativa conjunta que llevarán a cabo la Junta de Andalucía y LaLiga será el 27 de mayo y abordará la reactivación de uno de los binomios más importantes, el formado por el sector deportivo y el sector turístico.



Ambos han sido duramente golpeados por la pandemia de la COVID-19 y por ello se debatirá sobre la situación del deporte y turismo. A partir de octubre se impartirá un curso que tendrá una duración de 45 horas y tratará en profundidad los ejes estratégicos de capitalización y activación del binomio 'Turismo&Deporte'.