Fútbol.- Cillessen se vuelve a Valencia con una lesión de rodilla

El meta de la 'oranje' no pudo jugar el partido ante Turquía por un problema en el calentamiento



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El portero del Valencia Jasper Cillessen se lesionó este miércoles durante el calentamiento previo al duelo de Países Bajos contra Turquía y no participará en el resto de la 'ventana' internacional con la 'oranje', sustituido por Marco Bizot.



Después de la dura derrota (4-2) ante los turcos en la primera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022, la selección de Países Bajos anunció en su web oficial que Frank de Boer ha llamado para la convocatoria al portero del AZ.



Además, la 'oranje' confirma la lesión de un Cillessen que iba a ser titular este miércoles pero que causó baja de última hora por un problema del que aún no se conoce su gravedad. El meta 'che' no estará en los próximos partidos que tiene su país, ante Letonia y Gibraltar, y pasa a ser un problema para Javi Gracia y su Valencia.