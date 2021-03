Estados Unidos.- EEUU y México acuerdan promover una migración "ordenada" frente el aumento de la presión en la frontera

23/03/2021 La enviada especial de EEUU para la frontera sur, Roberta Jacobson, y el ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en una reunión sobre política migratoria.. Estados Unidos y México han acordado cooperar para promover una migración "ordenada, segura y regular" ante el aumento del flujo migratorio de personas procedentes de Centroamérica, la presión en la frontera y polémicas por la falta de transparencia de la Administración de Joe Biden en la custodia de menores migrantes. SOCIEDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos y México han acordado cooperar para promover una migración "ordenada, segura y regular" ante el aumento del flujo migratorio de personas procedentes de Centroamérica, la presión en la frontera y polémicas por la falta de transparencia de la Administración de Joe Biden en la custodia de menores migrantes.



Así se ha manifestado en la reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, y una misión estadounidense encabezada por la enviada especial del presidente Joe Biden para la frontera sur, Roberta Jacobson, en la que ambos países han coincidido en "la importancia de impulsar mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo del norte de Centroamérica".



Al encuentro, celebrado en el Ministerio de Exteriores mexicano, también ha asistido el representante de Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, y el director para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense, Juan González.



Durante la cita, ambas partes han analizado las acciones humanitarias para llevar a cabo a corto plazo y han ahondado en un desarrollo económico inclusivo en la región para mitigar las causas que se encuentran detrás de los flujos migratorios.



Asimismo, han abordado mecanismos de protección de Derechos Humanos, enfocándose en la protección de los menores, según ha detallado el Ministerio de Exteriores de México en un comunicado.



Por otra parte, la delegación de Estados Unidos ha mantenido también un encuentro con representantes de la misma cartera, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL), en el que se han presentado los avances del Plan de Desarrollo Integral para la región del norte de Centroamérica.



Los participantes en la reunión han coincidido en la necesidad de "fortalecer la cooperación" para "estimular la economía regional de una manera más equitativa".



La parte estadounidense ha conversado también con responsables del Instituto Nacional de Migración de México sobre los retos del diseño de un modelo migratorio que proteja los Derechos Humanos y ha abordado con ellos la necesidad de implementar incentivos para alcanzar el objetivo de una migración "ordenada".



Los encuentros se han mantenido mientras se experimenta un aumento del flujo migratorio ya que desde la llegada de Biden a Washington se ha reactivado el éxodo de migrantes centroamericanos que marchan hacia la frontera con Estados Unidos.



Asimismo, se ha desarrollado en medio de las críticas por la situación en la frontera, especialmente la de los menores migrantes. Precisamente, este martes el servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos ha compartido vídeos y fotografías de las instalaciones que albergan a niños migrantes no acompañados en medio de las críticas de la falta de transparencia en su custodia.



Y es que Estados Unidos ha registrado un importante aumento de las llegadas durante el mes de febrero, entre ellas 18.945 miembros de familias, un aumento del 168 por ciento respecto del mes anterior, según datos del Pew Research Center. Ese mismo mes, más de 9.600 menores sin acompañar cruzaron la frontera, tres veces más que el año pasado.



El servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos mantiene retenidos a más de 5.000 migrantes menores no acompañados, lo que supone un incremento de más de medio millar en los últimos días, según documentación a la que ha tenido acceso la cadena CNN. A estos habría que sumar los casi 10.500 que se encuentran en alojamientos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.



En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha recalcado que el mensaje del Gobierno seguirá siendo que "no es el momento de venir" y "no es un viaje seguro para hacer", si bien ha ahondado en que existen una "serie de factores" que "están empujando a las familias a poner a sus hijos en autobuses o hacer el viaje", como "las condiciones económicas, el crimen, la corrupción, y los dos huracanes que azotaron la región".



Asimismo, Psaki ha asegurado un trato "moral" a los menores y ha indicado que "habrá instalaciones adicionales que se abrirán en los próximos días y semanas" para ellos, y así "asegurarnos de que podamos trasladar a estos niños lo más rápido posible de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza".



"Es importante y vital que trabajemos a través de canales diplomáticos con los gobiernos de la región para ayudar a descubrir cómo abordar las causas fundamentales y mejorar la cooperación", ha apuntado también Psaki sobre la visita de la delegación estadounidense a México.