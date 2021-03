"Es posible" que un día Argentina gane el Mundial, explica Gonzalo Quesada a la AFP

Gonzalo Quesada afirma estar concentrado "al cien por cien" en su puesto de entrenador del Stade Français. En una entrevista a la AFP, el técnico argentino añade que no piensa en Los Pumas. "Están en buenas manos", señala.

Confía además que Argentina, con su progresión, pueda un día dar la sorpresa y ganar un Mundial. "Es posible", responde.

Después de su buena labor con Jaguares, a los que llevó en 2019 a la final del Super Rugby, su nombre ganó enteros para un día ser seleccionador de su país. Pero el "head coach" de 46 años insiste que el momento no ha llegado. "Toda la energía está en el Stade Français".

Pregunta: Supongo que entre sus sueños estará un día entrenar a Los Pumas.

Respuesta: Hoy por hoy, mi compromiso y mi cabeza está cien por cien en el Stade Français. Me cuesta proyectarme más lejos. El paso siguiente no hay que anticiparlo mucho. Se va dando. Y por otro lado hay un muy buen staff en Los Pumas, que además de buenos entrenadores son amigos, están haciendo un gran trabajo y seguramente tengan continuidad. Están en muy buenas manos y van a seguir estando en buenas manos varios años. Mi presente está en el Stade Français y estoy concentrado en lograr que el club mejore en los próximos años. Lo que va a pasar en dos, tres, cuatro años, el futuro lo dirá.

P: ¿Cómo fue la experiencia en Jaguares, al que llevó a su mayor éxito?

R: Era un grupo de jugadores muy motivado, con mucha humildad. Fue un placer, porque estaban muy abiertos para adherirse a la forma de entrenar y de jugar que queríamos proponer, a la forma cultural de funcionamiento que queríamos imponer al equipo. Fue una experiencia espectacular, con un gran grupo de jugadores. Trabajar tanto con la dirigencia de la UAR (Unión Argentina de Rugby), como el staff y los jugadores fue un privilegio y un placer. Fueron dos años y pico de una experiencia muy linda.

P: ¿Cómo ve a Argentina y a Francia en el próximo Mundial de 2023?

R: Para Argentina, el Mundial de 2019 fue difícil. Las cosas no salieron como deseaba. Ese aprendizaje va a servir mucho para la preparación de 2023 y va a llegar muy bien. Ya de hecho este año ha tenido un excelente Rugby Championship ganando a los All Blacks por primera vez y dominando a Australia también. Es un equipo que está creciendo, con mucha continuidad, con una preparación sólida. Francia, obviamente, es el gran favorito para ese Mundial porque tiene una generación increíble. Hace rato que no tiene tantos buenos jugadores en puestos claves, con una de las mejores primeras líneas del mundo, con el mejor medioscrum del mundo, tres aperturas de nivel internacional. Es una generación espectacular, que ya está empezando a mostrar su potencial y que sin duda hará de Francia el gran candidato a ganar su Mundial.

R: ¿A qué se debe la gran evolución de Argentina últimamente?

R: El logro de la UAR fue que Argentina participe en el Rugby Championship desde 2012, que compita cada año dos veces contra Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Esos seis partidos contra los mejores del mundo son muy importantes para la competencia del equipo, para que crezca y tenga una gran evolución. Luego, desde 2016, Jaguares entró en el Super Rugby. Creo que eso hizo, en estos seis u ocho años, con ese nivel de competencia anual, que el rugby argentino se desarrolle. Si se sigue jugando cada año contra los mejores del mundo, la progresión de Los Pumas va a continuar y no tengo duda de que serán grandes protagonistas para el Mundial-2023.

P: ¿Pero ve posible que Argentina sea un día campeón del mundo?

R: Creo que es posible. Argentina tiene todo para entrar entre los cuatro mejores y luego el hecho de haber ganado al fin a los All Blacks ya es un tema menos. El hecho de no ganar a los All Blacks ya no existe más, ya se le ganó a todos los equipos. Hoy cuando vemos a Los Pumas jugar de igual a igual a cualquier selección quiere decir que se puede llegar a semifinales. Después son dos partidos contra grandes equipos, pero sean los que sean Los Pumas ya los han ganado. Para mí es candidato a estar en semifinales y después es cuestión de jugar los dos mejores partidos de su historia. Y son capaces de hacerlo. Sin duda son candidatos a pelear por el título.

P: Su carrera siempre ha transcurrido entre Francia y Argentina. ¿No ha pensando en entrenar en otros países?

R: Tuve posibilidades de ir a Inglaterra y Sudáfrica. Ojalá el Stade Français dure muchos años y seguramente después acepte alguno de los llamados que he tenido hasta ahora y que no he respondido favorablemente. Seguramente en el futuro analice ir a otro país, como Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia o Sudáfrica. Serían las posibilidades de lo que viene después del Stade Francais. Pero por ahora estoy muy concentrado en el corto plazo. Y para que haya otras oportunidades, primero tengo que lograr que nos vaya bien aquí y toda la energía está puesta en el Stade Français.

psr/mar