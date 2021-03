El nuevo Código Penal dominicano tipificará el feminicidio, la corrupción y el acoso

Vista de una sesión del Congreso Nacional dominicano en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 24 mar (EFE).- El nuevo Código Penal de la República Dominicana, cuya reforma empezaron a leer este miércoles los diputados, tipificará en adelante el feminicidio, el acoso, la corrupción, el genocidio y la desaparición forzada.

Además, entre los nuevos tipos penales figuran la tortura, la actividad sexual sin consentimiento, el experimento biomédico no consentido, las infracciones de lesa humanidad, así como los atentados y la volcadura de medios de transporte y tráfico.

Los diputados leyeron este miércoles 76 de los 400 artículos del nuevo Código Penal, cuya discusión en el Congreso Nacional (bicameral) lleva casi dos décadas debido, en parte, a la discusión del aborto.

La lectura de la iniciativa se retomará después del asueto de la Semana Santa, dijo el presidente de los Diputados, Alfredo Pacheco, al concluir la sesión.

El punto más polémico de la reforma del Código Penal es la posibilidad de la inclusión de la despenalización del aborto en el proyecto.

Aunque en la sesión no se desveló si el aborto ha sido incluido o no en el Código Penal, la cuestión estuvo muy presente en la sesión, puesto que varios diputados colgaron pañuelos de colores en sus micrófonos para posicionarse a favor o en contra.

Los favorables a la despenalización usaron pañuelos verdes, color usado por las feministas en Argentina, y los contrarios, azul celeste, color que van a usar los asistentes a una caravana convocada por las iglesias católica y evangélicas para el próximo sábado.

En República Dominicana se debate la despenalización en tres casos: cuando la vida o la salud de la mujer se encuentra en peligro, cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo es producto de una violación, un reclamo de las feministas desde hace años.

La reforma del Código Penal fue aprobada en 2014 por el Congreso Nacional, pero fue vetada en dos ocasiones por el entonces presidente dominicano, Danilo Medina, debido a la penalización del aborto en todas las circunstancias.

El diputado Alexis Jiménez, presidente de la Cámara de Justicia, encargada de la redacción del informe del Código Penal, adelantó hace unas semanas que solo sería incluida en el proyecto de ley una de las tres causales, el riesgo de vida para la madre.

El presidente del país, Luis Abinader, quien se ha expresado a favor de las tres causales, sugirió la semana pasada que la decisión de la despenalización recaiga en el pueblo, argumentando que es una cuestión que divide a la sociedad y a los partidos políticos.

La República Dominicana es uno de los seis países de América que mantienen una prohibición total del aborto, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.