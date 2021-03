El jugador de las Grandes Ligas Edwin Encarnación construirá un hotel en Rep. Dominicana

En la imagen un registro del beisbolista dominicano Edwin Encarnación (i) al actuar para los Azulejos de Toronto. EFE/Justin Lane/Archivo

Santo Domingo, 23 mar (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, encabezó este martes el comienzo de los trabajos de construcción en La Romana (este) de un hotel de 127 habitaciones cuyo principal accionista es el toletero dominicano Edwin Encarnación, actual agente libre de las Grandes Ligas de béisbol.

El complejo hotelero, a cargo de la cadena Hilton, conllevará una inversión de 17 millones de dólares y se levantará cercano a las costas del mar Caribe y a pocos minutos de la isla Catalina, uno de los principales atractivos naturales de la región, según destacó un comunicado de Presidencia.

"Me siento honrado y profundamente orgulloso de que dentro de mi propia provincia se me haya concedido la oportunidad de continuar colaborando con mis raíces y elevando a su máximo potencial a la República Dominicana", dijo Encarnación, quien ha jugado para seis equipos durante su carrera de 16 años en las Grandes Ligas.

El bateador designado, que el año pasado jugó para los Medias Blancas de Chicago, destacó que el hotel tendrá seis niveles y generará 300 empleos.

"Esperamos ansiosos por los éxitos de este proyecto, pensando más en hacer aún más a nuestro país que en la rentabilidad", acotó el toletero.

Mientras, el presidente Abinader destacó que el hotel cuenta con el "aval" y "bendición" de su Gobierno, ya que obras que esta es la que el país necesita para la recuperación económica, "aún en medio de una pandemia global que sigue afectando a nuestra población".

A juicio del mandatario el entorno donde se levantará el hotel brinda condiciones favorables para competir "eficazmente2 en el mercado hotelero de la zona, permitiendo también una operación eficiente.

"Es excelente en relación a sus áreas circundantes, ya que permite un acceso rápido a los aeropuertos internacionales como el de La Romana que recibe a más de 400.000 viajeros cada año con más de 10.000 vuelos comerciales y privados", significó.

De la actividad participó el exlanzador dominicano Pedro Martínez, inmortal de Cooperstown, quien también es asesor deportivo de Abinader, además del ex parador en corto Hanly Ramírez.