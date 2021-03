El Gobierno francés aborda hoy las restricciones de los viajes a España

Dos pasajeros cruzan una de las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Baraja. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

París, 24 mar (EFE).- El Gobierno francés aborda este miércoles la restricción de los viajes internacionales, como los que están generando polémica en España, y va a revisar los motivos para los que estarán autorizados.

"Hay que poder reglamentar las cosas para evitar esos desplazamientos", señaló el ministro del Interior, Gérald Darmanin, al ser preguntado en el canal BFMTV sobre la contradicción entre el hecho de que están prohibidos los desplazamientos entre regiones en Francia y se pueda viajar, por ejemplo, a Madrid.

Darmanin explicó que esa cuestión va a ser tratada entre el gabinete del primer ministro, Jean Castex, y los departamentos de Interior y de Transportes, y añadió que él cree que esos viajes no se tienen que poder hacer.

Añadió que entre los motivos para autorizar viajes internacionales "hay que tener en cuenta a la vez los motivos profesionales, los motivos de los estudiantes, los motivos imperiosos familiares".

Sobre todo, el ministro insistió en que los franceses tienen que "hacer esfuerzos en las próximas semanas" ante el repunte epidémico, y eso aunque "hay luz al final del túnel".

En los últimos días, conforme se hinchaba la controversia por los viajes de franceses a España por motivos turísticos, las autoridades francesas recordaron que aunque no hay ninguna prohibición formal para viajar a otros países de la Unión Europea, los desplazamientos están "estrictamente desaconsejados".

Desde el pasado 20 de marzo y la entrada en vigor de un nuevo confinamiento suave en 16 departamentos franceses con una alta incidencia, sus habitantes no pueden salir de un radio de 10 kilómetros en torno a su domicilio salvo si tienen una justificación válida.