"El Cuartito", un retrato del prejuicio contra los latinos en los aeropuertos

Fotografía cedida por El Cuartito LLC donde aparece el director de cine Marcos Carnevale (c) mientras habla con la actriz Isel Rodríguez (d), durante el rodaje de la película "El Cuartito" en Humacao, Puerto Rico. EFE/Laura Magruder/El Cuartito LLC

San Juan, 24 mar (EFE).- La discriminación por nacionalidad, la inmigración y la libertad coartada son las tres temáticas que se distinguen y se discuten en "El Cuartito", película dirigida por el argentino Marcos Carnevale y rodada íntegramente en Puerto Rico, que se estrena en la isla el jueves.

El nombre de la cinta alude a la sala de inmigración en los aeropuertos donde las autoridades de Estados Unidos, tanto en el país como en sus territorios, que incluyen a Puerto Rico, llevan a viajeros sospechosos para interrogarlos ante cualquier sospecha sobre su identidad.

Y según ha explicado Carnevale este miércoles a Efe, la génesis de la película se encuentra en la postura política inmigratoria del pasado presidente de EE.UU., Donald Trump, "cuando empezó a ponerse muy duro con la inmigración latina, su intención de levantar el muro en la frontera entre Estados Unidos y México, más todas esas cosas horribles de los niños enjaulados".

Así, Carnevale, junto a un grupo de guionistas, comenzó a elaborar "El Cuartito", la historia de cinco pasajeros que terminan en la sala de inmigración del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, narrada con una mezcla de comedia y drama.

SER LATINO TE MARCA NEGATIVAMENTE

"La metáfora era mostrar cómo por ser latino eres sospechoso de algo", sostiene Carnevale, director de exitosas cintas en la isla como "Elsa & Fred" y "Corazón de León".

Los personajes, completamente desconocidos entre ellos, convivirán detenidos, incomunicados con el exterior y sin indicios sobre su futuro más inmediato.

Y aunque Carnevale asegura a Efe que nunca ha sido llamado "al cuartito", detalla que este "es un cuarto de detención, espantoso, con bancos de metal, frío y, en la isla, con las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos". Puerto Rico, por ser un estado libre asociado de Estados Unidos, cuenta oficialmente con ambas banderas.

EL PORQUÉ DE FILMAR EN PUERTO RICO

"La idea de hacer la película en Puerto Rico, es porque si de una manera la isla pertenece a Estados Unidos, a la vez es un país latinoamericano que busca su identidad e independencia. Nos pareció que retratar el mundo latino o hispanoparlante contra Estados Unidos y sus limitaciones era importante", ha destacado el director.

El elenco principal de "El Cuartito" lo encabezan el español Mario de la Rosa ("La Casa de Papel"), el mexicano Ianis Guerrero ("Club de Cuervos"), el comediante dominicano Fausto Mata ("Sanky Panky") y las actrices puertorriqueñas Claribel Medina e Isel Rodríguez.

Esta fusión de nacionalidades fue una prioridad al momento de escribir, escoger a los actores y filmar la película, indica Carnevale. "Quisimos mostrar que existen prejuicios contra las nacionalidades y eso aparece en la película. Y que más allá de unirse para combatir al enemigo mayor, nos olvidamos de las diferencias entre nacionalidades", comenta.

"Es una película muy graciosa y divertida, pero dura también, porque trata de temas difíciles", añade.

La película se empezó a rodar a principios de enero de 2020, cuando se reportaron varios temblores en el sur de Puerto Rico.

Posteriormente se avistó un meteorito por la costa norte de la isla, y un tiempo después se reportó el primer caso de covid-19 en el territorio.

Además de rodar en el aeropuerto internacional de la isla, cerca de la capital, también se grabó en el Centro de Bellas Artes de Humacao, así como en Guayama y Fajardo, municipios ubicados entre la zona sureste y este de Puerto Rico.

CARNEVALE QUIERE FILMAR OTRA VEZ EN LA ISLA

"Fue mi primera vez filmando en Puerto Rico y espero poder filmar un poco más. Me sentí muy cómodo aquí. Me gusta mucho la idiosincracia, la gente, el equipo técnico; tienen un entrenamiento tremendo y gracias a los artistas de la fotografía", subraya Carnevale.

La banda sonora de la película estuvo a cargo del productor musical puertorriqueño Eduardo Cabra, exmiembro del grupo Calle 13 y ganador de 25 Grammy Latinos y tres Grammy.

Cuenta también con la colaboración especial del artista puertorriqueño Ricky Martin, de quien Carnevale dice que se incluyó un texto asegurando que este mundo "no debería tener fronteras ni visiones políticas, ni tener que llamarnos por nacionalidad".

"Habla de que somos todos humanos y que habitamos en la misma pelota de Tierra", indica.

La película fue producida por la empresa local El Cuartito LLC y Wiesner Distribution.

Jorge J. Muñiz Ortiz