EEUU y México discuten migración ‘ordenada’ ante ola de cruces

(Bloomberg) -- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y altos funcionarios estadounidenses discutieron cómo resolver una situación cada vez más grave en su frontera el martes en una reunión en Ciudad de México.

La Casa Blanca envió a los principales funcionarios de América Latina, Roberta Jacobson y Juan González, a México, a medida que el aumento de migrantes, especialmente niños no acompañados, en la frontera entre Estados Unidos y México no muestra signos de disminuir. Los demócratas y republicanos en el Congreso han pedido al presidente Joe Biden que actúe para evitar que se desate una crisis humanitaria en la región.

La disyuntiva también amenaza con convertirse en una crisis política para la Administración, en tanto que los republicanos atacan a Biden por haber revertido las políticas de línea dura del expresidente Donald Trump.

Los funcionarios “sostuvieron una reunión de trabajo para impulsar mecanismos de cooperación que promuevan una migración ordenada, segura y regular en la región”, escribió en un tuit la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El grupo conformado por seis personas discutió el desarrollo económico en el norte de Centroamérica y cómo proteger los derechos de los migrantes, escribió la Cancillería.

En un comunicado el martes por la noche, la Secretaría dijo que los participantes “destacaron las acciones humanitarias para impulsar el crecimiento económico inclusivo a corto plazo en el norte de Centroamérica que podría mitigar las causas fundamentales de los flujos migratorios en la región”.

Biden asumió el cargo en enero prometiendo establecer un sistema de inmigración estadounidense más humano, pero esa promesa ha sido atacada por Trump y otros conservadores quienes argumentan que esa es la razón de las oleadas de nuevos migrantes. Esta dinámica ha hecho que sea aún más difícil para el presidente estadounidense lograr una reforma migratoria en el Congreso.

En un viaje a Ohio el martes, Biden dijo que abordaría el tema fronterizo en unos días y acusó a la Administración anterior de “haber desmantelado el sistema”.

La crisis le ha dado al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador “una breve ventana para presionar al Gobierno de Biden a su voluntad”, dijo Gladys McCormick, historiadora enfocada en las relaciones entre Estados Unidos y México en la Universidad de Syracuse. Muchos analistas esperaban que Biden reenfocara la relación tratando de alejar a López Obrador, conocido como AMLO, de su proteccionismo económico. Pero México, señaló, podría aprovechar esta oportunidad para negociar concesiones comerciales.

La semana pasada, la Casa Blanca acordó enviar a México 2,5 millones de dosis dela vacuna contra el covid-19 el mismo día en que el Gobierno mexicano anunció que limitaría los viajes a través de la frontera de Estados Unidos a viajes esenciales. La Cancillería de México negó que las decisiones estuvieran relacionadas. En una llamada a principios de marzo, Biden le dijo a López Obrador que estaba de acuerdo en la necesidad de crear vías legales para la migración.

En las últimas semanas, el aumento en la cantidad de personas detenidas por funcionarios fronterizos de EE.UU. ha sido dramático, con la detención de 18,945 personas solo en febrero, un aumento de 168% en comparación con el mes anterior, según el Centro de Investigación Pew. Las detenciones en la frontera suroeste generalmente aumentan en la primavera y luego disminuyen a medida que el clima se vuelve más cálido, por lo que no está claro si la gente continuará cruzando al ritmo actual.

Se esperaba que los representantes estadounidenses alentaran a sus homólogos mexicanos a hacer más para detener a los migrantes antes de que lleguen a Estados Unidos, según altos funcionarios de la Administración que anticiparon el viaje.

