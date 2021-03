EEUU.- El Senado de EEUU enfrenta la oposición a dos leyes de seguridad de armas que dificulta su aprobación

5/22/2019 - Washington, District of Columbia, United States of America: United States Senator Joe Manchin III (Democrat of West Virginia) at the confirmation hearing of Daniel Bress to become a U.S. circuit judge for the ninth circuit, as well as the nomination of several district judges on Capitol Hill in Washington D.C., U.S. on May 22, 2019. (Stefani Reynolds / CNP / Polaris)



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La oposición del senador demócrata Joe Manchin pone en peligro la aprobación de dos proyectos de ley sobre seguridad de armas en la Cámara Alta de Estados Unidos, cuando voces a lo largo del país piden un endurecimiento de las leyes tras los recientes tiroteos.



Manchin ha confirmado este martes que no aprueba los dos proyectos de ley que aprobó la Cámara de Representantes a principios de marzo y que necesitarían la aprobación en el Senado para convertirse en legislación permanente.



De hecho, Manchin sigue defendiendo la propuesta bipardista presentada en 2013 que auspició junto al republicano Pat Toomey, que propone ampliar las reglas federales de verificación de antecedentes a las transferencias de vendedores sin licencia en lugares como exhibiciones de armas y en Internet, que actualmente ocurren sin cheques en algunos estados.



En cambio, las propuestas que ahora están sobre la mesa son más estrictas, con verificaciones de antecedentes del FBI para las ventas privadas de armas, incluida la transferencia de armas a miembros de la familia, con excepciones limitadas para "un préstamo o regalo de buena fe" entre ciertos miembros de la familia.



El polarizante control de armas se ha puesto especialmente de manifiesto en el país norteamericano tras los dos recientes tiroteos, que se han cobrado la vida de un total de 18 personas entre los dos y que ha llevado al presidente, Joe Biden, a instar al Congreso a prohibir las armas de asalto y mejorar el sistema de verificación de antecedentes.



En este sentido, Biden ha pedido al Senado que apruebe "urgentemente" estos proyectos a los que la Cámara ya ha dado luz verde, resaltando que "esto no es y no debería ser un asunto partidista, sino un asunto estadounidense".



El tiroteo más reciente fue el de este lunes, cuando un hombre armado irrumpió en el centro comercial King Soopers de Bounder. Diez personas, incluido el agente de Policía Eric Talley, de 51 años, uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos, fallecieron. El sospechoso de cometer el tiroteo, identificado como Ahmad al Aliwi Alissa, de 21 años, ha sido imputado con diez cargos de asesinato en primer grado.



A pesar de la petición de Biden y de los recientes acontecimientos, es poco probable que los demócratas consigan los 60 votos necesarios en el Senado para impulsar estos proyectos legislativos. No obstante, al ser preguntado por un endurecimiento de las leyes de armas, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se ha mostrado "abierto a la discusión", recoge NBC.