Doble egipcio de Messi emociona a huérfanos que aman el fútbol

ZAQAZIQ, Egipto, 24 mar (Reuters) - Es posible que no estén junto al verdadero Lionel Messi, pero el parecido de Islam Battah con el astro argentino del Barcelona es tan sorprendente que los niños de un orfanato en la ciudad egipcia de Zaqaziq lo rodean con alegría de todas formas.

Al ver la emoción que genera su presencia en tales eventos, el pintor egipcio de 27 años se muestra feliz de posar como el atacante argentino, usando una camiseta del Barcelona y sumándose a un juego de fútbol.

"Cuando comencé a dejarme la barba, mis amigos me dijeron que me parecía a Messi. Cuando dejé que me creciera más la barba, el parecido fue más claro", sostuvo.

"La alegría de los niños por el parecido que tengo con Messi es indescriptible. Cuando haces a alguien feliz, Dios te recompensa. Quería compartir esta felicidad con ellos", agregó.

Ammar Ashry fue uno de los niños que jugó fútbol con Battah.

"Estaba tan feliz y sentí que Messi venía a jugar con nosotros", afirmó.

"Ahora, realmente quiero ver a Mohamed Salah", agregó, refiriéndose al delantero egipcio del Liverpool. (Reporte de Sherif Famy, Escrito por Mai Shams Eldin y Alexandra Hudson, Editado en Español por Ricardo Figueroa)