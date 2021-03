Dieciocho centavos menos por dolar: la brecha salarial por género en EE.UU.

BRA50. SAO PAULO (BRASIL), 13/02/2020.- Vista de billetes de dólares hoy, jueves 13 de febrero de 2020, en la ciudad de Sao Paulo (Brasil). El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, defendió este miércoles que una tasa de cambio con un dólar alto es "bueno para todo el mundo", en un día en que la divisa estadounidense alcanzó su cuarto récord consecutivo frente al real brasileño. EFE/ Sebastiao Moreira

Miami, 24 mar (EFE).- La brecha salarial entre hombres y mujeres en EE.UU. se traduce en 18 centavos menos para ellas por cada dólar abonado en salarios o honorarios y en 45 centavos en el caso de las latinas, las que más sufren esa disparidad, según datos divulgados este miércoles con motivo del Día de la Paga Igualitaria.

La jornada se conmemora con diversas actividades y la difusión de material informativo sobre la brecha salarial de género, un problema que no ha desaparecido a pesar de que desde 1963 está en vigor una ley para cerrarla.

De acuerdo con las estadísticas recogidas en la web www.equalpayday.org, el prototipo de mujer estadounidense gana 45.097 dólares al año, mientras que su equivalente masculino llega 55.291 dólares.

A 24 de marzo y en base a datos del Censo sobre los salarios promedio de trabajadores a jornada completa y con trabajo todo el año, un dólar pagado a un trabajador se achica a 0,82 centavos si se trata de una mujer, indica la misma fuente.

En el caso de las mujeres asiáticas reciben 0,85 centavos, en el de las afroamericanas, 0,63 centavos, en el de las nativas de Hawai e islas del Pacífico, 0,60, y en el de las latinas 0,55 centavos.

El prototipo de la mujer latina, además de ganar 45 centavos menos que los hombres blancos no latinos, debe trabajar casi 23 meses para obtener lo mismo que esos hombres ganan en doce meses, lo que no solo les afecta a ellas sino a sus familias y comunidades.

En su mensaje con motivo del Día de la Paga Igualitaria, Equal Pay Today subraya que la brecha salarial se agranda a medida que avanza la carrera laboral de una mujer y alcanza su culmen en el grupo de edad de 55 a 64 años, lo que "refleja probablemente los efectos a largo plazo de la discriminación directa e indirecta".

Además de la brecha salarial, las mujeres sufren una brecha en las pensiones, porque como han pagado menos a la Seguridad Social por ganar menos, reciben cantidades más bajas que los hombres.