Cultura.- Helen Mirren será la gran villana de Shazam 2

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Mientras los fans de DC se deleitan con las cuatro horas del Snyder Cut, Warner sigue mirado al futuro... un futuro lejos del Snyderverse. Shazam! Fury of the Gods, secuela de la cinta de DC, ha sumado un nuevo miembro a su reparto. Helen Mirren se ha unido al elenco y dará vida a Hespera, villana de la cinta.



Según informa The Hollywood Reporter, Hespera es la hija de Atlas y hermana del personaje sin nombre de Rachel Zegler. Hespera, que no tiene contraparte en DC Cómics, será la villana de la película, aunque la publicación señala que tanto el personaje de Mirren como el de Zegler podrían cambiar de bando y unirse a Billy Batson (Asher Angel) y Shazam (Zachary Levi).



Lanzada en 2019, la primera entrega de la saga sigue los pasos de Billy, un niño de 14 años que tiene la habilidad de transformarse en el héroe adulto Shazam. Con la ayuda de su hermano adoptivo Freddy, Billy es capaz de dominar sus poderes, incluidos el vuelo, la supervelocidad y los relámpagos, para derrotar al malvado Sivana (Mark Strong), que se alió con los Siete Pecados Capitales.



La cinta recaudó 365,9 millones de dólares en la taquilla mundial, con un presupuesto de entre 80 y 100 millones de dólares, convirtiéndose en la tercera película menos taquillera del Universo Extendido de DC por delante de Aves de presa (Birds of Prey) y Wonder Woman 1984.



El realizador David F.Sandberg volverá a dirigir la secuela, que comenzará a filmarse en mayo. Originalmente estaba previsto que llegara a los cines el 1 de abril de 2022, pero la película se retrasó dos veces y finalmente se estrenará el 2 de junio de 2023. Además de los mencionados actores, la secuela también cuenta con Jack Dylan Grazer como Freddy Freeman y Marta Milans como Mama Rosa.