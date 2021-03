24/03/2021 Cultura.- Halle Berry y Mark Wahlberg protagonizarán 'Our Man From Jersey' en Netflix. Después de adquirir los derechos de la primera película como directora de Halle Berry (Bruised), Netflix ha elegido a la actriz para co-protagonizar junto a Mark Wahlberg el thriller 'Our Man From Jersey', que ha sido descrito como "un James Bond de la clase obrera". CULTURA SUMMIT ENTERTAINMENT / PARAMOUNT



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Según informa Deadline, Berry ya ha firmado un contrato con la plataforma de streaming para unirse a Wahlberg en el filme. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero el guion es obra de David Guggenheim, conocido por películas como Crónicas de Navidad, Dos policías rebeldes 3 o El invitado.



La actriz ganadora de un Oscar presentó su ópera prima como directora en el pasado Festival de Cine de Toronto. Bruised, dirigida y protagonizada por Berry fue un éxito de crítica, y Netflix rápidamente adquirió los derechos de exhibición por un contrato de ocho cifras.



Además de Bruised, el drama sobre una luchadora de MMA que tiene que compaginar su decadente vida en el ring con sus labores como madre de un niño de seis años, los últimos créditos de Berry incluyen John Wick 3: Parabellum y Moonfall, dirigid por Roland Emerich. Wahlberg por su parte tiene pendiente de estreno la adaptación de Uncharted junto a Tom Holland.



El medio también informa que el plan es comenzar a filmar Our Man From Jersey a principios de 2021 en Londres.