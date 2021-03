Coronavirus.- Rusia planea producir la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V en Alemania

MOSCÚ, 24 (DPA/EP)



La compañía farmacéutica rusa R-Pharm planea producir la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V en el estado alemán de Baviera, en el sureste del país, empezando, como muy pronto, en junio.



"Estamos haciendo esfuerzos para que (la producción) pueda empezar en verano", ha trasladado el ejecutivo de R-Pharm Alexander Bykov, que ha agregado que un laboratorio ubicado en la localidad de Illertissen ya está equipado y puede producir millones de dosis cada mes.



Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aún no ha aprobado el uso de la vacuna Sputnik V en la Unión Europea, algo que, de ocurrir, no se espera hasta junio o julio. "Estamos esperando la decisión de la EMA porque es la base legal que necesitamos para empezar la producción", ha matizado Bykov. La EMA llevará a cabo dos inspecciones respecto al fármaco en Rusia en abril.



El fármaco, desarrollado por el Instituto Gamaleya, ya ha sido aprobado en 50 países. Un estudio de la revista 'The Lancet' certificó que tiene una eficacia del 92 por ciento contra la COVID-19.