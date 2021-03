Coronavirus.- Brasil bate un nuevo récord de muertes por coronavirus con 3.250 en un solo día

Fiocruz pide restricciones durante 14 días en 24 estados con "alerta crítica" por la ocupación de UCI



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Brasil ha batido un nuevo récord de muertes por coronavirus al sumar 3.251 solo en la última jornada, con lo que ya son 298.676 los fallecidos en el país desde el inicio de la pandemia, que tiene a casi todos los estados en "alerta crítica" por la ocupación de unidades de críticos.



Este nuevo récord refleja el descontrol de la crisis sanitaria en el territorio brasileño, que enfrenta su peor etapa con 12.130.019 positivos confirmados, 82.493 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, mientras son 10.601.658 las personas que han logrado superar la enfermedad, según el Ministerio de Salud.



Brasil es el país más castigado por la COVID-19 en la actualidad, que además ha provocado el colapso del sistema de salud, con falta de camas, médicos y material para atender a los pacientes afectados por el coronavirus.



En este contexto, la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) ha pedido que todos las ciudades y estados en "alerta crítica" por la ocupación de camas de UCI con afectados por COVID-19, un total de 24 --todos menos Amazonas y Roraima--, restrinjan sus actividades no esenciales durante 14 días.



Fiocruz ha instado a estas medidas para reducir la transmisión en un 40 por ciento y ha solicitado el uso obligatorio de mascarillas en al menos el 80 por ciento de la población.



Por otro lado, organizaciones y profesionales sanitarios han advertido en los últimos días de la crisis de escasez de medicamentos para la intubación en distintos estados. El último en sumarse ha sido el estado de Sao Paulo, cuya Secretaría de Salud ha alertado este martes del riesgo de desabastecimiento del denominado 'kit de intubación' debido a que el Gobierno no ha enviado los insumos.



"Actualmente, el estado tiene un stock estimado para una semana para los hospitales públicos que atienden casos de COVID-19", ha lamentado el estado de Sao Paulo, que ha sumado alrededor de un millar de fallecidos por coronavirus en la última jornada y tiene a más de 12.000 personas ingresadas en unidades de críticos, informa el medio local G1.



Por su parte, el Ministerio de Salud ha asegurado que ha comenzado a distribuir más de 1,4 millones de unidades de medicamentos para la intubación en todo el país.



El oxígeno es otra de las preocupaciones para tender a los afectados por COVID-19. Seis estado se encuentran en situación crítica por falta de este bien, según el Ministerio de Salud, Acre, Rondonia, Mato Grosso, Amapá, Ceará y Río Grande del Norte.



La vacunación continúa mientras tanto en el país con más de 17 millones de dosis aplicadas, con 12,7 millones de persona con al menos la primera dosis, según el consorcio de medios de comunicación que analiza la evolución de la pandemia.



Sin embargo, el país no avanza a la velocidad que los expertos demandan para paliar el peor pico de la crisis sanitaria y se prevé que en el mes de abril lleguen al país menos dosis de las anunciadas anteriormente, ya que las más de 57 millones de dosis totales pronosticadas, ahora se han reducido a 47,3 millones, según el Ministerio.