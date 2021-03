Colombia.- La Procuraduría de Colombia investiga a la alcaldesa de Bogotá por sus críticas al fiscal del caso Uribe

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Procuraduría de Colombia ha abierto este miércoles una investigación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por un mensaje en redes sociales en el que cuestionaba la independencia de la Fiscalía en el caso contra el expresidente del país Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal.



En aquella ocasión, López criticó que el fiscal Gabriel Jaimes Durán solicitará la cancelación del caso contra Uribe, que será analizada el próximo día 6 de abril, al considerar que "varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al expresidente no son delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe".



"No hay mucho de que sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en las urnas", escribió hace casi un mes López en su cuenta de Twitter.



La acción de la Procuraduría tiene lugar después de las quejas de una compañera de partido de Uribe, Jeniffer Arias, quien solicitó a las autoridades que investigara y aplicara "los correctivos a que haya lugar" contra López, a quien le acusó de "populista" y de "no perder oportunidad para decir incoherencias".



La petición de Jaimes Durán para sobreseer el caso contra Uribe generó mucha controversia y el rechazo de la oposición. Así, el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda, quien se presenta también como acusación, anunció una demanda contra el fiscal por prevaricación.



EL CASO CONTRA URIBE



El proceso contra Uribe comenzó cuando el expresidente inició un proceso jurídico contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.



Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.



Así, la Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.



Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que vincula al expresidente con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.