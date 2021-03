Ciencia.-Se descubre un canguro trepador extinto

24/03/2021 Cráneo de un canguro trepador de árboles fósil recién identificado. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA N. WARBURTON, MURDOCH UNIVERSITY



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Científicos han descubierto un canguro extinto que se adaptó para trepar mediante la poderosa aducción de las extremidades anteriores y posteriores, agarrando manos y garras fuertemente curvadas.



La investigación, realizada por la doctora Natalie Warburton de la Universidad de Murdoch y el profesor Gavin Prideaux de la Universidad de Flinders, también encontró que la nueva especie se diferenciaba de todos los demás canguros por poseer un bolsillo muy inusual dentro de la nariz.



"Los especímenes que analizamos, incluidos varios esqueletos craneales y dos casi completos, sugieren que esta especie de canguro treparía y 'se movería lentamente' a través de los árboles", dijo Warburton en un comunicado.



"Al emprender un minucioso proceso de identificación y descripción de los detalles anatómicos de cada hueso que se recuperó de los esqueletos, hemos podido revelar que esta especie de ualabí extinto se adaptó para trepar a los árboles con el fin de buscar material vegetal no disponible para los animales que están atrapados en el suelo. Esto proporciona una interpretación completamente nueva de la biología de la especie".



Los esqueletos estudiados procedían de las cuevas Nullarbor Plain Thylacoleo y Mammoth Cave de Australia Occidental. Fueron descubiertos en 2002 y 2003 por los espeleólogos de WA Paul Devine y Eve Taylor.



"A pesar de ser supuestamente un experto en canguros fósiles, me tomó la mayor parte de ese tiempo darme cuenta de que estos dos esqueletos pertenecían a una especie descrita por primera vez décadas antes a partir de fragmentos de mandíbula de una cueva en el suroeste de Australia", dijo el profesor Prideaux, codirector del Laboratorio de Paleontología de la Universidad Flinders en Adelaide, Australia del Sur.



"Las cuevas de Thylacoleo son famosas tanto por la conservación notablemente completa de los restos fósiles como por la información que brindan sobre el nivel inesperadamente alto de diversidad de grandes especies de marsupiales que habitaban lo que ahora es una llanura árida sin árboles.



"Este descubrimiento proporciona otro recordatorio de lo poco que entendemos incluso del pasado geológico relativamente reciente en Australia", dijo.



Dado que todos menos un grupo de canguros viven en el suelo, y que todas las especies que se sabe que trepan a los árboles (canguros de árboles) están estrechamente relacionadas, el hallazgo significa que la escalada de árboles evolucionó más de una vez en el árbol genealógico de los canguros.



Estos fósiles tienen dedos de las manos y pies inusualmente largos con garras largas y curvas, en comparación con otros canguros y canguros, para agarrar; poderosos músculos de los brazos para levantarse y sostenerse en los árboles, y un cuello más largo y móvil que otros canguros que sería útil para extender la cabeza en diferentes direcciones para hojear las hojas ", explicó Warburton.



"Esto es realmente interesante, no solo desde el punto de vista del comportamiento inesperado de trepar a los árboles en un ualabí grande, sino también porque estos especímenes provienen de un área que ahora está desprovista de árboles, lo que nos dice que el hábitat y el medio ambiente en el área era realmente diferente a lo que es ahora, y quizás diferente a lo que podríamos haber interpretado anteriormente para ese momento.