Ciencia.-El helicóptero de la NASA en Marte lleva un pedazo del primer avión

24/03/2021 El helicóptero de la NASA en Marte lleva un pedazo del primer avión . Una pequeña cantidad del material que cubría una de las alas del avión del histórico primer vuelo de los hermanos Wright, conocido como Flyer, se encuentra a bordo del helicóptero Ingenuity en Marte.



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Una pequeña cantidad del material que cubría una de las alas del avión del histórico primer vuelo de los hermanos Wright, conocido como Flyer, se encuentra a bordo del helicóptero Ingenuity en Marte.



Mantenido en secreto hasta ahora, la NASA ha desvelado que usó una cinta aislante para envolver la pequeña muestra de tela alrededor de un cable ubicado debajo del panel solar del helicóptero. Los Wright utilizaron el mismo tipo de material, una muselina sin blanquear llamada "Pride of the West", para cubrir el planeador y las alas de los aviones a partir de 1901. La tripulación del Apolo 11 voló con una pieza diferente del material, junto con una pequeña astilla de madera del Flyer de los hermanos Wright, a la Luna y viceversa durante su icónica misión en julio de 1969.



La NASA tiene como objetivo que el helicóptero Ingenuity haga el primer intento de vuelo controlado y motorizado de un avión en otro planeta no antes del 8 de abril, informa la agencia espacial.



El rover Perseverance se encuentra actualmente en tránsito hacia el "aeródromo" donde Ingenuity --adosado a sus bajos pero ya sin su coraza protectora-- intentará volar. Una vez desplegado, Ingenuity --que pesa 1,8 kilos-- tendrá 30 días marcianos, o soles, (31 días terrestres) para realizar su campaña de vuelos de prueba.



Volar de manera controlada en Marte es mucho más difícil que volar en la Tierra. El Planeta Rojo tiene una gravedad significativa (alrededor de un tercio de la de la Tierra), pero su atmósfera es solo un 1% más densa que la de la Tierra en la superficie. Durante el día marciano, la superficie del planeta recibe solo la mitad de la cantidad de energía solar que llega a la Tierra durante el día, y las temperaturas nocturnas pueden descender hasta menos 90 ºC, lo que puede congelar y agrietar componentes eléctricos desprotegidos.



Antes de que Ingenuity emprenda su primer vuelo a Marte, debe estar directamente en el medio de su aeródromo: una parcela de terreno marciano de 10 por 10 metros elegida por su planitud y ausencia de obstáculos. Una vez que los equipos del helicóptero y rover confirmen que Perseverance está situado exactamente donde quieren que esté dentro del aeródromo, comienza el elaborado proceso para desplegar el helicóptero en la superficie de Marte.



El proceso de despliegue desde el rover comienza con el lanzamiento de un mecanismo de bloqueo que mantiene el helicóptero en su lugar. Luego, se dispara un dispositivo pirotécnico de corte de cable, lo que permite que un brazo accionado por resorte que sostiene el helicóptero comience a girar a Ingenuity fuera de su posición horizontal.



En los 67 centímetros de camino hasta el suelo, un pequeño motor eléctrico tirará del brazo hasta que se enganche, llevando el cuerpo del helicóptero completamente vertical con dos de sus patas de aterrizaje accionadas por resorte desplegadas. Otro encendido pirotécnico, liberará las otras patas.



Si todo va bien, los controladores de la misión ordenarán al sistema de entrega que se suelte, y el helicóptero Ingenuity recorrerá los últimos 13 centímetros hasta el suelo. Una vez que se confirme que está bien, se le pedirá a Perseverance que se aleje para que el helicóptero pueda comenzar a recargar sus baterías con su panel solar.



Cuando llegue el momento del primer vuelo, Ingenuity hará funcionar sus rotores a 2.537 rpm y, si todas las autocomprobaciones finales salen bien, despegará. Después de ascender a una velocidad de aproximadamente 1 metro por segundo, el helicóptero volará a 3 metros sobre la superficie durante 30 segundos. Luego, el helicóptero descenderá y volverá a aterrizar en la superficie marciana.



Varias horas después de que se haya producido el primer vuelo, Perseverance conectará el primer conjunto de datos de ingeniería de Ingenuity y, posiblemente, imágenes y videos de las cámaras de navegación y Mastcam-Z del rover. A partir de los datos descargados esa primera noche después del vuelo, el equipo del Mars Helicopter espera poder determinar si su primer intento de volar a Marte fue un éxito.