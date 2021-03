Chad.- Liberado en Chad un destacado activista detenido el sábado durante una protesta contra la candidatura de Déby

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Chad han liberado al destacado activista Mahamat Nour Ibedou, secretario general de la Convención Chadiana para la Defensa de los Derechos Humanos (CTDDH), tras su detención el sábado durante una protesta contra la candidatura del presidente, Idriss Déby, a un sexto mandato.



Según las informaciones recogidas por el portal chadiano de noticias Alwihda, la Fiscalía ha decidido no presentar cargos contra él y, una vez expirado el plazo máximo para su detención sin cargos, se ha procedido a su liberación. Ibedou fue detenido después de la prohibición de las protestas en el país.



El propio activista ha resaltado en declaraciones a la emisora Radio France Internationale que el periodo de detención de 48 horas fue prorrogado y ha agregado que en esta ocasión "no había elección". "Tenían que llevarme a prisión o liberarme. El fiscal ha estimado que la infracción no es un delito y me ha liberado", ha agregado.



La protesta tuvo lugar tras la convocatoria a movilizaciones formuladas por el opositor Succes Masra, quien la semana pasada se reunió con Déby para pedirle la apertura de un proceso de diálogo para solucionar la crisis antes de las presidenciales, previstas para abril y que parte de la oposición ha optado por boicotear.



El clima político en Chad se ha tensado tras los incidentes en febrero en la vivienda del opositor Yaya Dillo, un antiguo líder rebelde y, en un momento puntual, aliado de Déby. Dillo dijo que el mandatario quiere matarle para impedir que se presente a los comicios y denunció la muerte de dos familiares durante una operación de las fuerzas de seguridad.



En respuesta, el Gobierno acusó a Dillo de instigar "una rebelión armada", así como de perpetrar "un intento bien planificado de desestabilizar el Estado". Asimismo, el ministro de Exteriores chadiano, Amine Abba Sidick, apuntó también a esta tesis y dijo que Dillo quería presentarse a las elecciones para escapar de la Justicia.



Ante esta situación, varios opositores cuyas candidaturas fueron aceptadas han indicado que no participarán en las elecciones y uno de ellos, Saleh Kebzabo, recalcó que "no se va a boicotear las elecciones, se va a impedir que tengan lugar".



Déby anunció a principios de febrero que se presentaría a un sexto mandato en el país, que gobierna desde 1990, en medio de protestas en Yamena para pedir su salida del poder. El presidente llegó al poder por las armas con el apoyo de Francia tras derrocar al dictador Hissène Habré, y fue elegido presidente en los primeros comicios pluralistas en 1996.



Desde entonces, siempre ha sido elegido en la primera vuelta, a pesar de haber sido acusado en numerosas ocasiones por la oposición de perpetrar fraude electoral. El presidente es considerado como un actor clave en el tablero político africano, aliado crucial en la lucha contra los yihadistas en el Sahel.