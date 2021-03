Brote de covid-19 en el Universitario, con 11 contagiados

El jugador panameño Alberto Quintero. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Lima, 24 mar (EFE).- El Universitario de Deportes sufre un brote de COVID-19 con once contagiados en su equipo, lo que le ha dejado de momento con el número mínimo de jugadores para afrontar su duelo de la tercera jornada de la liga peruana frente al UTC.

Además de los once contagiados, también ha dado positivo el panameño Alberto Quintero una vez que se había integrado con su selección para disputar las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

A ello se suma que el lateral derecho Aldo Corzo, uno de los pilares del equipo, ha sido apartado indefinidamente de los entrenamientos por haberse saltado los protocolos de seguridad.

Tras perder en la segunda fecha de la liga por 3-1 frente al Cantolao, Corzo fue visto saliendo por la noche con otras personas sin llevar mascarilla, lo que encendió las alarmas en el club crema.

Ante esta situación, el Universitario suspendió sus entrenamientos para evitar eventuales nuevos contagios y solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aplazar su partido frente al UTC, lo que de momento no ha sido aceptado.

"Realmente todo es muy complicado porque en estos momentos tenemos a solo 17 jugadores aptos para nuestro partido ante UTC", detalló a la radio Ovación el gerente deportivo de Universitario, Francisco Gonzáles.

Por su parte, el UTC se niega a que el encuentro sea aplazado y su gerente, Albert Cabanillas, aseguró al programa 'Las voces del fútbol', de Radio Unión, que "deberá jugarse salvo que existan más de cinco contagiados en las pruebas que la FPF realizará a la lista de jugadores habilitados para el partido".

"Afrontar un partido con bajas es muy difícil. A nosotros nos pasó eso. El año pasado tuvimos una situación complicada donde disputamos un partido con 11 jugadores y 1 suplente. Teníamos de baja a 16 jugadores que dieron positivo", recordó Cabanillas.

Solo hay un precedente de que no se jugase un partido por problemas relacionados con el coronavirus, cuando el año pasado la FPF dio por perdido al Binacional su encuentro con el Alianza Lima debido a que no había respetado los protocolos de prevención de contagios ni tampoco los jugadores, lo que causó varios casos de COVID-19 en su plantilla.