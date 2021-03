Atención a los dolores menstruales fuertes en chicas jóvenes

ILUSTRACIÓN - Una bolsa de agua caliente ayuda a veces para calmar los dolores menstruales fuertes de mujeres jóvenes. Foto: Christin Klose/dpa

Los dolores de regla fuertes no son algo poco frecuente en las chicas más jóvenes. Alrededor de una de cada diez sufre dolores tan fuertes antes y durante el periodo que no se puede concentrar siquiera bien en la escuela. A algunas mujeres jóvenes no las ayudan a combatir el dolor ni el descanso ni una botella de agua caliente ni los analgésicos. La profesora alemana Patricia Oppelt, de la clínica universitaria de mujeres de la ciudad de Erlangen, señala que a esto se añade que muchas veces las personas afectadas deben escuchar de boca de sus madres o maestras que este tipo de dolores son completamente normales y que deben aprender a soportarlos. Otras veces, estos dolores no son relacionados con la menstruación, como por ejemplo cuando se expanden a la espalda o comienzan antes de la regla. "Todo esto puede hacer que las chicas sufran innecesariamente durante años y no reciban el tratamiento médico adecuado", opina Oppelt. Identificar los dolores En primer lugar es importante identificar los dolores menstruales fuertes, ya que muchas veces son el síntoma de una enfermedad que requiere de tratamiento. Oppelt afirma que hay varias formas de combatir exitosamente los dolores menstruales fuertes y que no hace falta echar mano inmediatamente del preparado hormonal. Añade que a veces basta con optimizar la ingesta de analgésicos de modo que la menstruación ya no se convierta en una tortura. Para muchas chicas esto es un "alivio increíble", afirma. El problema de las menstruaciones muy largas Otro motivo de consulta con el ginecólogo son los sangrados largos, de siete o más días, o cuando los intervalos entre menstruaciones son muy breves. En muchos casos llegan a la consulta chicas que están anémicas debido a que sus sangrados son muy largos. Los síntomas más frecuentes son palidez, mareos frecuentes, una menor capacidad de concentración, dolor de cabeza y un rendimiento menor en el deporte. "Los sangrados muy largos deben ser tratados sin falta", afirma Oppelt. dpa