Argentina conmemora en silencio 45 años del golpe que dio paso a la dictadura

Varias personas participan en la plantación de 30.000 árboles en conmemoración al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 24 mar (EFE).- Argentina conmemora este miércoles el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con motivo del 45 aniversario del golpe de Estado que dio paso a la última dictadura militar del país (1976-1983), aunque por las restricciones por la pandemia no se realizará la tradicional manifestación.

Por segundo año consecutivo no se realiza esta marcha, en la que se pide castigo para los responsables de la dictadura y se recuerda a las víctimas, que según varios organismos de derechos humanos ascienden a 30.000 personas, en su mayoría desaparecidas.

Así lo decidió la mesa de organismos de derechos humanos, integrado por 13 organizaciones, entre los que se encuentran las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, uno de los colectivos más reconocidos en la lucha contra la dictadura, aunque una de sus dirigentes, Taty Almeida, destacó a Efe que se mantendrá la esencia de este día.

"Lamentablemente, igual que el año pasado, por razones obvias no vamos a poder salir a al calle. Estamos realmente desesperados por de una vez poder tomar las calles, pero respetamos la vida, la prioridad es la vida. Por supuesto vamos de muchas maneras a recordar como nunca a nuestros queridos 30.000 en este 24 de marzo", afirmó Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

ÁRBOLES POR LA MEMORIA

Una de las principales acciones de la jornada fue la plantación de árboles en lugares representativos como la antigua Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires (ESMA), uno de los mayores centros de detención clandestina del país y hoy convertido en un espacio para la memoria y la defensa de los derechos humanos.

"Muchísimos vamos a plantar árboles porque al plantar árboles sembramos memoria. Nosotros plantamos amor, sembramos memoria, no odio, el odio destruye, como se ha demostrado", agrego Almeida, quien hoy acudió a plantar un árbol al Museo Malvinas de la capital.

En el acto que se celebró en la ESMA estuvieron personas que sufrieron las consecuencias de la dictadura, como Manuel Goncalves Granada, uno de los "nietos restituidos", bebés robados por los militares y que tiempo después pudieron recuperar su identidad gracias a la labor de Abuelas y Madres y otros organismos de derechos humanos.

"Por acá pasaron mas de 5.000 personas que fueron detenidas y desaparecidas, hay algunos sobrevivientes, hoy estamos con alguno de ellos aquí. (...) En este contexto de pandemia ya es el segundo año consecutivo que no podemos hacer las marchas, que son de miles de personas, y pensamos en este 24 en plantar memoria, que básicamente es un ejercicio de plantar árboles", señaló Goncalves a Efe.

OTRAS ACCIONES

Asimismo se realizaron otras acciones para conmemorar esta fecha, como la colocación de los icónicos pañuelos blancos, con los que las Abuelas y Madres cubrían -y cubren- sus cabezas, en ventanas, balcones y espacios públicos.

"Como el año pasado vamos a empañuelar la ciudad, el interior, todo, los balcones, los árboles, las plazas... Hay que poner pañuelos porque los pañuelos blancos son el símbolo de los 30.000" agregó Almeida.

A esta iniciativa se sumaron los trabajadores del metro de Buenos Aires, que colgaron pañuelos en las boleterías y vagones del transporte subterráneo.

En las redes sociales se llamó a una "marcha virtual", en la que cada participante puede subir una imagen o vídeo que resuma la forma en la que conmemoró este día.

En las redes se expresaron también algunas personalidades destacadas como la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien anunció la apertura de un nuevo espacio de memoria.

"Hoy, a 45 años del golpe cívico militar, vamos a estar en Las Flores, Provincia de Buenos Aires, en la apertura del Espacio de la Memoria que funcionará en la ex Brigada de Investigaciones de la localidad. Como estamos en pandemia, ya saben... lo van a poder seguir por redes", publicó en su perfil de Twitter.

La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación Argentina brindó un concierto "apelando a la Memoria, la Verdad y la Justicia" en el que, bajo la dirección musical de Sebastiano De Filippi, se interpretaron el himno nacional y otras piezas.

Además algunas agrupaciones de izquierda hicieron una convocatoria para una marcha en la ciudad de Buenos Aires, aunque esta no fue respaldada ni apoyada por los organismos de derechos humanos.

