AMP3.- Israel.- El bloque del Likud de Netanyahu no logra sumar una mayoría, según resultados al 87% del recuento

Quedaría a dos escaños de la mayoría, incluso si logra el apoyo de Yamina



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El bloque de partidos encabezado por el Likud del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estaría por debajo del umbral necesario para garantizarse una mayoría en el Parlamento que le permita formar Gobierno, según los resultados de las legislativas del martes correspondientes al 87 por ciento del recuento.



Así, el Likud sumaría 30 escaños, por los 18 del opositor Yesh Atid, los nueve de Shas, los ocho de Azul y Blanco y los siete de Judaísmo Unido de la Torá, Yamina y el Partido Laborista. Por su parte, Nueva Esperanza, Yisrael Beitenu, Sionismo Religioso y la Lista Árabe Conjunta suman seis.



A ellos se suman Meretz y Raam con cinco escaños, después de que este último partido haya cruzado la barrera del mínimo del 3,25 por ciento de los votos en el último recuento por primera vez desde el inicio del proceso, según ha informado el diario 'The Jerusalem Post'.



El líder de Raam, Mansur Abbas, ha resaltado que espera que la formación --que se separó de la Lista Árabe Conjunta antes de las elecciones y ha indicado que podría llegar a apoyar a Netanyahu, un respaldo rechazado desde el bloque derechista-- logre representación en la Knesset.



"Tenemos 150.000 votos, lo que significa que estamos dentro", ha manifestado. "Lograremos cuatro o incluso cinco escaños", ha agregado, antes de defender la posibilidad de una cooperación con el primer ministro israelí, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.



De esta forma, ha hecho hincapié en que Raam "está dispuesto a negociar con ambas partes, con cualquiera interesado en formar Gobierno y que se considere a sí mismo como el próximo primer ministro. "Si hay una oferta, nos sentaremos a hablar", ha argüido, en declaraciones a la emisora Radio 103FM.



Fuentes de Yesh Atid han confirmado que el líder del partido, Yair Lapid, se ha puesto ya en contacto con Abbas para abordar la situación, tras lo que han acordado celebrar un encuentro en los próximos días, sin que por ahora hayan trascendido más detalles al respecto.



Los resultados del último recuento dejan de esta forma al bloque de Netanyahu por debajo de los 61 escaños necesarios para lograr la mayoría en el Parlamento, integrado por 120 puestos, aunque lograra el apoyo de Yamina, liderado por Naftali Bennet.



El partido derechista ha hecho campaña contra Netanyahu y Bennett se ha postulado como candidato al puesto de primer ministro, lo que ha supuesto una amenaza para el primer ministro y el bloque, que tendrá que hacer concesiones a Yamina en caso de que quiera integrarle para garantizarse una posible mayoría.



Según recoge 'The Times of Israel', los datos del recuento revelan que ninguno de los partidos a los que las proyecciones dan escaños puede caer por debajo del porcentaje mínimo para conseguir representación, por lo que los únicos cambios podrían ser repartos de escaños entre ellos según transcurra el recuento.



Pese a ello, el primer ministro, conocido popularmente como 'Bibi', ha prometido lograr una coalición estable, sin descartar a ningún partido en sus esfuerzos para ello, y ha prometido que no habrá quintas elecciones en el país, según ha informado la agencia alemana de noticias DPA.



Netanyahu reaccionó a los resultados cuando el recuento apuntaba a una mayoría de su bloque y Yamina para asegurar que "está claro que una clara mayoría de los ciudadanos israelíes son de derechas y quieren un Gobierno de derechas, fuerte y estable que preserve la economía de Israel, su seguridad y su tierra".



POSIBLE BLOQUEO EN LA KNESSET



Sin embargo, Zeev Elkin, del derechista Nueva Esperanza, ha mantenido el compromiso de su partido de no unirse a un Gobierno encabezado por Netanyahu, "independientemente del puesto que se ofrezca". "Si Netanyahu forma Gobierno, serviremos a la población desde la oposición", ha dicho a través de su cuenta en la red social Twitter.



Nueva Esperanza fue creado en diciembre de 2020 por Gideon Saar, quien abandonó el Likud tras sus críticas a Netanyahu y tras ser derrotado por el primer ministro en unas primarias que convocó tras cuestionar su liderazgo. Durante la campaña ha prometido no unirse a un Ejecutivo liderado por 'Bibi'.



Por otra parte, Elkin ha manifestado que la formación tampoco será parte de una coalición en la que esté integrada la Lista Árabe Conjunta, si bien no ha descartado un posible papel de Raam. "Haremos todo lo posible para lograr un cambio en el Gobierno y no habrá egos en el camino", ha remachado.



Además, Yair Golan, del izquierdista Meretz, ha abierto la puerta a una posible coalición con Bennett y Saar si ello permite sacar del poder a Netanyahu. "Creo firmemente que la sanación de Israel depende de que (Netanyahu) deje el cargo", ha manifestado, en declaraciones concedidas a la emisora Radio del Ejército.



"Estoy dispuesto a reunirme con Bennett y Saar y alguno de ellos logra formar una alternativa. El objetivo es reemplazar a Netanyahu", ha manifestado, antes de resaltar que es posible que haya nuevas elecciones, si bien "durante este periodo avanzar el juicio (por corrupción) contra Netanyahu y la gente se adaptará a la posibilidad de vivir sin él".



Por contra, Miki Zohar, líder de la mayoría en el Parlamento saliente, ha abogado por hacer todos los esfuerzos posibles para evitar unas quintas elecciones legislativas, tal y como ha recogido el diario 'Yedioth Ahronoth'.



APARTAR A NETANYAHU



Asimismo, el líder de Yisrael Beitenu, Avigro Lieberman, habría iniciado contactos con partidos opositores, incluido Raam, para intentar usar una posible mayoría en la Knesset para aprobar una ley que descalifique a Netanyahu por las acusaciones por corrupción que pesan contra él, según el diario 'Maariv'.



Según estas informaciones, que no han sido confirmadas oficialmente por Yisrael Beitenu, Lieberman habría apostado por "reemplazar al presidente de la Knesset" y controlar varios de los principales comité para lograr apartar a Netanyahu por su imputación.



Lieberman, quien fue ministro de Defensa con Netanyahu y cuya dimisión en noviembre de 2018 por las diferencias sobre un proyecto de ley para el reclutamiento de ultraortodoxos desencadenó el actual ciclo de elecciones anticipadas, se ha convertido en un firme opositor a 'Bibi'.



En otro orden de cosas, el presidente del Comité Central de Elecciones, Orly Adas, ha informado de que algo más de cuatro millones de electores han acudido a las urnas, el 67,2 por ciento de las personas con derecho a voto en Israel, lo que supone la participación más baja desde 2009.



Asimismo, ha recalcado durante la jornada de este miércoles que próximamente empezará el recuento de los votos de miembros de las fuerzas de seguridad, presos, diplomáticos, pacientes de coronavirus y personas en cuarentena, antes de agregar que los resultados definitivos se esperan para la jornada del viernes.



Israel ha celebrado este martes elecciones legislativas, las cuartas en cerca de dos años, tras el colapso del Gobierno de unidad pactado por Netanyahu, y el que era el líder del opositor Azul y Blanco, Benjamin Gantz, por la falta de acuerdo en torno a los Presupuestos.