AMP2.- Brasil.- El Supremo de Brasil señala que Moro actuó de manera parcial en el juicio contra Lula

La decisión anula el caso de corrupción de 2017 contra Lula en relación al apartamento de Guarujá



Lula espera que la decisión "sirva de guía" para que todos los ciudadanos "tengan derecho a un juicio justo"



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este martes la demanda de 'habeas corpus' presentada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva contra el juez y exministro de Justicia Sergio Moro, a quien le acusó de parcialidad durante el juicio por corrupción que se celebró contra él.



La decisión del Supremo se produce después del cambio de decisión de la magistrada del Supremo Cármen Lúcia Antunes, quien en las últimas horas varió el sentido de su voto en favor de apoyar las acusaciones de parcialidad que Moro mostró durante la instrucción del caso del apartamento de Guarujá en 2017, en el que Lula fue condenado por corrupción.



Horas antes el juez del Supremo Kassio Nunes Marques rompió el empate a dos que había hasta el momento, aunque se especulaba con la posibilidad de que otros dos magistrados, Edson Fachin y Antunes, pudieran cambiar su decisión.



Con el cambio de voto de Antunes, queda cancelado el caso contra Lula del apartamento de Guarujá, en Sao Paulo, el cual deberá comenzar ahora desde el principio. Está decisión se suma a la que recientemente falló el juez Fachin, quien anuló el resto de sus condenas de la operación 'Lava Jato' por la falta de autoridad del tribunal de Curitiba que llevó el proceso.



La votación se ha producido por una demanda presentada por Lula en 2018 en la que acusó a Moro de parcialidad e irregularidades durante el proceso. Un año después la petición del expresidente cobró mayor relevancia cuando salieron a la luz una serie de mensajes telefónicos en los que se podía leer como Moro, al frente del caso 'Lava Jato', guiaba a la acusación e incluso proponía testigos contra el expresidente brasileño.



Antes de que Antunes mudara su decisión, Marques, quien fue nombrado por Bolsonaro para ocupar uno de los asientos del Supremo, rechazó que Moro influyera en la sentencia contra Lula utilizando como justificación que las pruebas utilizadas son parte de la "piratería", haciendo referencia a dichos mensajes conocidos durante la operación 'Spoofing'.



"Estos son archivos obtenidos por piratas informáticos, violando los secretos de decenas de personas", una prueba, ha recalcado, "inaceptable" y que en caso de ser utilizada supondría la legalización de la "abyecta práctica de espiar y fisgonear la vida de los demás".



Por su parte, Antunes ha señalado que no ha tenido en cuenta dichos mensajes y que la decisión tomada en este caso en concreto se toma porque hay evidencias de "conductas inapropiadas" contra Lula, pero que eso no conlleva impacto alguno en las otras causas de la operación 'Lava Jato'.



LA DEFENSA DE LULA CELEBRA LA DECISIÓN



"Esperamos que el juicio realizado hoy por el Tribunal Supremo sirva de guía para que todos y cada uno de los ciudadanos tengan derecho a un juicio justo, imparcial e independiente, garantizado por la Constitución de la República", ha publicado Lula en su perfil de Twitter tras conocerse la decisión del Supremo.



El expresidente ha compartido un comunicado de su defensa, que ha calificado el "reconocimiento del sesgo de Moro" como "histórico" y ha celebrado que "fortalece el Sistema de Justicia y la importancia del debido proceso".



"Siempre señalamos y comprobamos que Moro nunca actuó como juez, sino como opositor personal y político del expresidente Lula", ha recordado la defensa, que, no obstante, ha lamentado que "el daño causado a Lula es irreparable".



En este contexto, los abogados han detallado que durante su defensa han sufrido "todo tipo de ilegalidades", como el "monitoreo ilegal" de sus extensiones para que "la operación pudiera seguir la estrategia de defensa en tiempo real".



"Asimismo, Lula fue blanco de numerosas ilegalidades practicadas por Sergio Moro, en una clara práctica de lawfare, es decir, mediante el uso estratégico de las leyes con fines ilegítimos", han añadido.



El 'habeas corpus' presentado por Lula busca anular las condenas de corrupción dentro de la operación 'Lava Jato'. La defensa sostiene que no sólo hubo parcialidad en el caso que instruyó Moro --el del apartamento de Guarujá en 2017--, sino también en los otros dos en los que participó, pues imputó al Partido de los Trabajadores (PT), antes de que acudir a la llamada de Bolsonaro para ser su ministro de Justicia.



A principios de mes, Fachin anuló la sentencia de doce años y un mes de prisión por corrupción y blanqueo de capitales contra Lula que emitió un tribunal de Curitiba al considerar que no contaba con autoridad para hacerlo y que debía ser nuevamente juzgado por un tribunal federal. Con ello, el expresidente retomó sus derechos políticos y podría se candidato a las presidenciales de 2022.



Lula ingresó en prisión el 7 de abril de 2018. Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas para las presidenciales del 7 de octubre de ese año, que finalmente fueron para Jair Bolsonaro.