AMP.- Cvirus.- AstraZeneca niega que las vacunas de Italia fueran para Reino Unido y dice que entregará parte a los 27

24/03/2021



Bruselas y Londres aseguran en un comunicado conjunto que trabajan para encontrar una solución que beneficie a ambas partes



BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)



La compañía farmacéutica AstraZeneca ha negado este miércoles que las 29 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 que han sido localizadas en Italia fueran a ser enviadas a Reino Unido y ha afirmado que prevé entregar a los países de la Unión Europea diez millones de estas dosis antes de que acabe marzo.



El laboratorio anglosueco ha salido al paso de las informaciones publicadas que apuntaban a que el destino de las vacunas encontradas en una planta de la empresa Catalent, cerca de Roma, era la exportación a Reino Unido, afirmaciones que la empresa ha negado y ha tildado de "incorrectas".



En concreto, un portavoz de la compañía ha afirmado a Europa Press que "no hay exportaciones planeadas actualmente" más allá de las previstas para los países cubiertos por la iniciativa COVAX, el proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para impulsar el reparto de vacunas contra la COVID-19 a nivel mundial.



Así, trece millones de dosis de todas las encontradas fueron producidas fuera de la Unión Europea y son las que tienen como destino países en vías de desarrollo en el marco de COVAX. "La vacuna fue producida fuera de la UE y transportada a la planta de Anagni para ser introducida en los viales", ha explicado la farmacéutica.



Los otros 16 millones de dosis localizados en la fábrica italiana van a ser distribuidos a países europeos y diez millones serán entregados a los estados miembros de la UE antes de que acabe el mes, siempre que el control de calidad pertinente dé luz verde al suministro.



"Es incorrecto describir esto como un almacenaje. El proceso de fabricación de vacunas es muy complejo y requiere tiempo. En particular, las dosis deben esperar a la luz verde de los controles de calidad una vez se ha completado el llenado de los viales", ha reivindicado AstraZeneca.



Las autoridades italianas han localizado en un almacén de Italia unos 29 millones de dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. En un primer momento se había informado de que su destino era ser exportadas a Reino Unido.



Sin embargo, fuentes británicas consultadas por Europa Press han negado este extremo, asegurando que Reino Unido no espera ningún envío de Catalent desde Italia. Asimismo, han matizado que Londres no tiene previsto abordar con Bruselas estos suministros.



BRUSELAS Y LONDRES REBAJAN LA TENSIÓN



En medio de esta tensión por las vacunas, la Comisión Europea y el Gobierno británico han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran estar trabajando para encontrar una "relación beneficiosa" para las dos partes en la lucha contra la pandemia.



"Nos enfrentamos todos a la misma pandemia y la tercera ola hace que la cooperación entre la UE y Reino Unido sea incluso más importante", afirman Bruselas y Londres en el texto conjunto.



"Dadas nuestras interdependencias, estamos trabajando en acciones específicas que podamos adoptar en el corto, medio y largo plazo para crear una situación beneficiosa para ambas partes y expandir el suministro de vacunas a todos nuestros ciudadanos", añaden.



El Ejecutivo comunitario y Downing Street remarcan que "la apertura y la cooperación global serán clave" en la lucha contra el virus y para "prepararse mejor para futuros desafíos". Ambas partes garantizan que "seguirán con las conversaciones".