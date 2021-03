Amador Mohedano y Rosa Benito tontean en directo

24/03/2021 AMADOR MOHEDANO Y ROSA BENITO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Amador Mohedano ha entrado en directo en el programa de 'Ya es mediodía' y lo cierto es que hemos vuelto a revivir una de esas conversaciones de flirteo entre Rosa Benito y su exmarido... Hacía bastante tiempo que no les oíamos lanzarse indirectas en directo y hoy ha sido uno de esos momentos en los que hemos regresado al pasado.



"Amador que atendiste a 'Sálvame' ayer, habla para 'Ya es mediodía', hazlo por mi, ¡anda!" le decía Rosa Benito a la cámara que la grababa en su programa y le pedía a su exmarido que hablase para su programa y lo cierto es que así ha sido. Las primeras palabras de Amador Mohedano sobre el documental de su sobrina eran las siguientes: "Está bien que hable, ya era hora que dijera lo que quiera. Yo voy a esperar que se vean los capítulos y contestaré en su momento".



El reportero del programa le preguntaba a Amador si quería enviarle un mensaje a su exmujer y lo cierto es que no sorprendían sus palabras: "No, Rosa no quiere saber nada de mí y yo no quiero saber nada"... Rosa Benito sin embargo ha confesado en directo que siempre tendrá buenas palabras para él porque es el padre de sus hijos y que le tiene mucho cariño. A lo que Amador le respondía: "Muy bien, pues que lo pase muy bien" en tono bromista.



Además, el hermano de Rocío Jurado bromeaba y aseguraba que siempre ha hecho lo que Rosa le ha pedido, como dejando entrever que sigue cayendo rendido ante sus palabras: "Ella siempre ha conseguido lo que ha querido". Eso sí, dejando a un lado el tonteo con su exmujer, ha dejado claro que él no va a llamar a Rocío Carrasco: "Yo ahora no tengo que llamar, ahora la tengo que escuchar, ya he llamado mucho".