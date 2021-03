Alberto Soro vuelve a entrenar con el grupo más de un mes después

El centrocampista del Granada Alberto Soro (i). EFE/ Miguel Ángel Molina/Archivo

Granada, 24 mar (EFE).- El atacante Alberto Soro volvió al trabajo de grupo en el entrenamiento completado este miércoles por el Granada tras haber permanecido de baja durante más de un mes por una lesión de rodilla.

El equipo rojiblanco realizó esta mañana en su ciudad deportiva la tercera de las cuatro sesiones programadas por el técnico Diego Martínez para esta semana, en la que la incorporación de Alberto Soro al grupo fue la principal novedad, según mostraron las imágenes remitidas por el club a los medios.

El extremo maño permanecía en el dique seco desde que el 21 de febrero sufrió en el partido que el Granada disputó ante el Huesca un esguince grado II del ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

Alberto Soro, que lució durante la sesión un vendaje en su rodilla, se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros más de un mes después, aunque su evolución de los próximos días determinará si estará o no disponible para el partido ante el Villarreal del 3 de abril, siguiente encuentro oficial del equipo.

Diego Martínez no pudo tener a sus órdenes, un día más, tanto a los jugadores que continúan lesionados como a los futbolistas que se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones nacionales.

El Granada volverá a entrenar este jueves en su ciudad deportiva en la que será la última sesión de la semana, ya que la plantilla aprovechará que no hay partidos de liga este fin de semana para descansar el viernes, el sábado y el domingo.jag/cb/og