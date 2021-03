Afganistán.- Ghani rechaza los "rumores" sobre un Gobierno interino y dice que Afganistán será "independiente"

18/03/2020 El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, en el palacio presidencial POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN PRESIDENCIA DE AFGANISTÁN



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha rechazado nuevamente este miércoles la posibilidad de formar un Gobierno interino con los talibán para hacer avanzar el proceso de paz, una de las propuestas presentadas por Estados Unidos para intentar desbloquear las conversaciones.



"Los papeles, los planes y los rumores están en camino", ha valorado Ghani, quien ha incidido en que el país seguirá siendo "independiente", según ha informado la cadena de televisión afgana Ariana. El presidente ha rechazado en varias ocasiones un Gobierno interino y ha dicho que el cambio debe llegar a través de unas elecciones.



En este sentido, fuentes citadas por la cadena de televisión afgana Tolo TV han indicado que el mandatario ha trasladado a Washington que sopesa la posibilidad de que Afganistán celebre elecciones en septiembre, si bien Kabul no se ha pronunciado oficialmente sobre este extremo.



Afganistán ha experimentado un repunte de la violencia durante los últimos meses a pesar del acuerdo entre los talibán y Estados Unidos en febrero de 2020 y de las conversaciones de paz entre el grupo y el Gobierno afgano, cuyas delegaciones pactaron en diciembre la 'hoja de ruta' para el proceso.



La comunidad internacional ha intentado destrabar el proceso a través de una cumbre celebrada la semana pasada en la capital de Rusia, Moscú, que contó con la participación de delegaciones de ambas partes. Asimismo, está prevista otra reunión similar en abril en Turquía.



La enviada especial de Naciones Unidas para Afganistán, Deborah Lyons, destacó el martes que la muerte, el desplazamiento y el sufrimiento del pueblo afgano "debe terminar ya" y agregó que, pese a los avances logrados hasta ahora en las conversaciones de paz, "es necesario hacer más para demostrar a los afganos que las conversaciones progresan en los verdaderos intereses del pueblo afgano".



Así, la jefa de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) recalcó que todos los países y socios de Afganistán tienen la responsabilidad de garantizar acciones "integradas" que vayan en favor de los intereses de la población afgana, antes de agregar que "los afganos no sólo están preparados para la paz, sino que la piden".



"Todas las partes deben detener la violencia", dijo, al tiempo que hizo hincapié en que durante los dos primeros meses de 2021 ha continuado la tendencia al alza en el número de víctimas civiles, "documentada desde el inicio de las negociaciones de paz" en septiembre.



Por otra parte, resaltó que la mitad de la población nació después del Acuerdo de Bonn, firmado tras la invasión del país en respuesta al 11-S, y manifestó que este grupo de jóvenes ha crecido con aspiraciones a una mejor educación, un mayor papel de la mujer en la sociedad y un mayor espacio para la sociedad civil.



"Merecen que sus voces se escuchen durante las negociaciones y tener el derecho inherente a un papel activo y sustancial en la sociedad afgana una vez que se logre un acuerdo de paz", arguyó Lyons, quien alertó además de "la profundización de la crisis humanitaria" en el país asiático.



"Necesitamos que la violencia disminuya, necesitamos que el acceso (de ayuda humanitaria) aumente, necesitamos financiación adicional y necesitamos que la importante comunidad de organizaciones no gubernamental tenga permiso para llevar a cabo su importante trabajo", zanjó Lyons.