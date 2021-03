3-0. El Barcelona brilla para acercase a las semifinales

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Redacción deportes, 24 mar (EFE).- Después de firmar un gran partido frente al poderoso Manchester City, el Barcelona prácticamente ha puesto los dos pies en las semifinales de la Champions tras ganar por 3-0, con una gran actuación de Asisat Oshoala, autora de un gol y que forzó un penalti, y de Sandra Paños, que detuvo una pena máxima.

En Monza, donde el equipo de Lluís Cortes tuvo que jugar su partido como local ante la imposibilidad de que las inglesas puedan entrar en territorio español por cuestiones sanitarias, las azulgrana ofrecieron un juego coral y demostraron su madurez como equipo.

Oshoala adelantó a las suyas en la primera parte; Mariona transformó un penalti cometido sobre la nigeriana en el 53 y Jennifer Hermoso remató a las inglesas en el minuto 86.

Como si fuera una partida de ajedrez, Lluís Cortés había preparado a conciencia el partido. Sus jugadoras lo sabían todo del City e intentaron explotar los puntos débiles del rival, situado en la parte de atrás.

Pocas veces se mide el Barcelona a un equipo que quiera tener el balón y sobre todo que le discuta la posesión. El City es un clon, juega de cine desde el mediocampo hacia arriba, y todo pasaba porque el balón no llegara allí , y tardó mucho en llegar.

Conscientes de la calidad en el carril derecho de Lucy Bronce, la mejor jugadora del mundo en la actualidad; el Barcelona centró su juego en ataque por el otro lado, y con una protagonista de lujo: la noruega Caroline Graham Hansen.

La nórdica desbordó siempre a Esme Morgan y fue quien generó las ventajas. Las primeras aproximaciones llegaron de esa manera, especialmente un remate de Graham Hansen (min. 13) que rebotó en la nigeriana Asisat Oshoala, que a partir de entonces fue creciendo en el partido.

Erró una ocasión clarísima en el minuto 15, en una acción en la que las barcelonistas conocieron de primera mano la calidad de la guardameta internacional del City, Ellie Roebuck, que salvó a su equipo, especialmente, en el minuto 21, cuando otro desborde de Graham Hansen acabó con un pase sobre Aitana Bonmatí y un remate junto al palo derecho.

Merecía el Barcelona el gol, pero no llegaba, y tampoco sufría en exceso en defensa. Se desperezó el City en una llegada de Weir (min. 25), pero rápidamente Alexia puso en aprietos a Roebuck (min.32).

Oshoala anotó el gol número cien del Barcelona en la Champions y adelantó a las de Lluís Cortés en el 35, con un remate desde la frontal del área (1-0); y Graham tuvo un uno-contra-uno ante la meta inglesa, que no pudo resolver.

Sufrió tanto Morgan con Graham Hansen que ya no salió en la segunda parte, pero la noruega siguió a lo suyo, y la sustituta de Morgan, Stokes en siete minutos había visto una amarilla y cometido un penalti.

Fue en el 53, cuando un balón suelto en el área lo recuperó Oshoala, Stokes llegó tarde y golpeó a la nigeriana. El penalti lo convirtió Mariona Caldentey en el 2-0.

Seguramente la jugada clave del partido fue cuando Sandra Paños paró un penalti a Kelly, prácticamente en la siguiente acción del partido, y a partir de entonces, el Barcelona ya no se sintió tan cómodo.

Se lesionó Graham Hansen, la mejor jugadora del partido, en el 62; y White y Mewis tuvieron dos buenas ocasiones para descontar. Salió Jennifer Hermoso en el puesto de Oshoala, y le dio aire Cortés a su medio campo con la entrada de Kheira Hamraoui.

El City buscó descontar, sobre todo por medio de Lauren Hemp, que fue la mejor de su equipo partiendo desde la izquierda, pero la defensa del Barcelona sabía a lo que se enfrentaba y Sandra Paños estuvo espléndida siempre.

En una acción aislada, prácticamente al final del partido, la pareja Jennifer Hermoso-Alexia Putellas fabricó el 3-0 en el minuto 86. La madrileña filtró un pase sobre la de Mollet, que remató al palo, el rechace lo cazó Hermoso para dejar el 3-0 y prácticamente la eliminatoria resuelta.

Ficha técnica

3 - Barcelona: Sandra Paños; Marta Torrejón (Anna Crnogorcevic, min. 80), Andrea Pereira, Mapi León, Leila Ouahabi; Aitana Bonamatí (Kheira Hamraoui, min. 70), Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen (Lieke Martens, min. 62), Oshoala (Jenni Hermoso, min. 70) y Mariona Caldentey.

0 - Manchester City: Ellie Roebuck; Lucy Bronze, Abby Dahlkemper, Alex Greenwood, Esme Morgan (Stokes, min. 46); Samantha Mewis, Keira Walsh, Caroline Weir; Chloe Kelly (Lavelle, min. 70), Ellen White (Stanway, min. 70) y Lauren Hemp.

Goles: 1-0, min. 35: Oshoala. 2-0, min.53: Mariona, de penalti. 3-0, min. 86: Jenni Hermoso.

Árbitro: Tess Olofsson (SUE). Mostró cartulina amarilla a Weie (min. 14), Stokes (min. 52) y a Patri Guijarro (min. 86).

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, disputado en el U-Power Stadium de Monza (Italia).