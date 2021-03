100-110. Booker y Suns siguen sumando victorias y Heat pierden liderato

El escolta hispano Devin Booker (i) estuvo con 23 tantos como líder encestador de los Suns de Phoenix, que ganaron a domicilio 100-110 a los inconsistentes Heat de Miami. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Miami (EE.UU.), 23 mar (EFE).- El escolta hispano Devin Booker estuvo con 23 tantos como líder encestador de los Suns de Phoenix, que ganaron a domicilio 100-110 a los inconsistentes Heat de Miami.

Con su victoria, los Suns consiguieron siete victorias seguidas fuera de su campo y confirman su condición de equipo favorito a tener asegurado un puesto en los playoffs.

La última vez que los Suns ganaron siete partidos consecutivos como visitantes, el base Chris Paul aún no se había convertido en un All-Star de la NBA, Booker y el alero Mikal Bridges tenían 10 años de edad, el pívot bahameño Deandre Ayton ni siquiera había comenzado a jugar baloncesto.

Fue la séptima victoria consecutiva de Phoenix como visitante, la primera vez que los Suns tienen una racha así desde enero de 2007.

Los Suns (29-13) se movieron a dos juegos de los Jazz de Utah (31-11), que descansaron, en la lucha por el primer lugar en la Conferencia Oeste, mientras que se consolidan líderes en la División Pacífico.

Ayton consiguió un doble-doble de 17 tantos, 16 rebotes, tres asistencias y tres tapones, mientras que el alero Jae Crowder encestó otros 13 puntos con los Suns que tuvieron a cinco jugadores con números de dos dígitos.

El base Kendrick Nunn aportó 25 tantos que lo dejaron al frente del ataque de los Heat (22-22), pero no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota que les costó perder el liderato de la División Sureste, que ahora ocupan los Atlanta Hawks (22-21), que tuvieron jornada de descanso.

El pívot Bam Adebayo encestó 16 puntos con ocho rebotes y seis asistencias que lo dejaron de segundo máximo encestador.

Mientras que el alero franquicia, Jimmy Butler, logró un doble-doble de 14 puntos con 11 rebotes, que lo dejaron líder en el juego interior de los Heat, pero sus cinco perdidas de balón no ayudaron a su equipo.

Los Heat han perdido cuatro partidos seguidos, es uno de cinco equipos, junto con los Hawks, Charlotte Hornets, New York Knicks y Chicago Bulls, que se encuentran agrupados con un juego de diferencia entre sí entre el cuarto y el octavo lugar en la Conferencia Este.