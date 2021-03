Yellen y Powell se referirán a déficit e inflación ante Congreso

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, entrarán el martes a una arena altamente partidista para comenzar dos días de audiencias en el Congreso para evaluar la respuesta de política económica a la crisis de covid-19.

Menos de dos semanas después de que el presidente, Joe Biden, promulgara una ley de ayuda para la pandemia de US$1,9 billones que no logró obtener ni un solo voto republicano en el Congreso, las audiencias mostrarán la posición de los legisladores sobre el impacto del paquete y los planes para el próximo. Los asesores de Biden están preparando un programa a largo plazo que podría ascender a US$3 billones, aunque aún no se han tomado decisiones al respecto, dijeron el lunes personas familiarizadas con las conversaciones.

Se espera que Yellen no solo destaque la mejora de las perspectivas económicas y el drástico aumento de la ayuda a los hogares mediante el proyecto de ley, sino que también exprese la necesidad de más gasto, en parte pagado con impuestos más altos. La Administración ahora está trabajando en un programa de apoyo a más largo plazo para la economía, y los demócratas pueden usar las audiencias para abogar por la inclusión de sus medidas predilectas.

Los miembros del Partido Republicano atacarán a los demócratas por acumular deuda para una agenda de extrema izquierda en un momento en que ya se estaba produciendo un repunte económico, con el riesgo de un aumento de la inflación. Powell, mientras tanto, buscará mantenerse fuera del fuego político cruzado, mientras repite su promesa de no endurecer la política monetaria hasta que se haya afianzado la recuperación.

“Sospecho que habrá muchas preguntas sobre la sostenibilidad de los déficits y la deuda, y ¿‘no son los grandes problemas de déficit y deuda los que volverán a perseguir EE.UU.?”, dijo Seth Carpenter, economista jefe para EE.UU. de UBS Group AG.

Yellen ya ha dejado en claro su respuesta, diciendo repetidamente en los últimos dos meses que EE.UU. puede permitirse pedir más préstamos con tasas de interés históricamente bajas. Espere que ella señale que, a pesar de una deuda mucho más alta, el costo para cumplir con esas obligaciones es el mismo que en 2007.

Powell ha evitado abordar la sostenibilidad de la deuda por ahora. Dijo el mes pasado que “el momento de priorizar esas preocupaciones es cuando estamos cerca del pleno empleo, cuando los impuestos están llegando y podamos hacerlo sin tanto dolor”.

Los funcionarios testificarán ante el comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes el martes al mediodía y ante el comité bancario del Senado a las 10 a.m. del miércoles. Las declaraciones son requeridas por la Ley Cares de marzo de 2020, que otorgó al Tesoro y a la Fed cientos de miles de millones de dólares para luchar contra la crisis.

Repunte de la economía

Se espera que Yellen y Powell repitan sus evaluaciones de que EE.UU. se está recuperando muy bien de un choque devastador, gracias al apoyo de la política fiscal y monetaria, pero que también señalen que no se ha recuperado completamente.

“Si bien estamos viendo señales de recuperación, deberíamos estar atentos al agujero del que estamos saliendo: el país aún ha perdido casi 10 millones de empleos desde su pico previo a la pandemia”, dijo Yellen en sus comentarios de apertura, que se divulgaron el lunes por la noche.

Las nuevas proyecciones de la Fed apuntan a un crecimiento del PIB de 6,5% este año, y el desempleo se reducirá a 4,5% para fin de año. Aun así, más de 9 millones de estadounidenses siguen sin trabajo y el covid-19 aún no ha sido contenido.

El comité también le podría pedir a Yellen nuevos números sobre cuánto dinero se ha entregado hasta ahora bajo el plan de rescate estadounidense de Biden de US$1,9 billones. La semana pasada, el Tesoro informó que había desembolsado US$242.000 millones de los US$442.000 millones que espera enviar a las personas conforme a la ley. Los legisladores también estarán interesados en saber cuándo se liberará la ayuda para los Gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales.

Inflación, miedo y mercados

Del mismo modo, tanto a Yellen como a Powell se les puede preguntar sobre los temores de inflación, y los críticos dicen que la política fiscal y monetaria es muy estimulante y presenta el riesgo de un aumento en los precios al consumidor. La fuerte liquidación de los bonos del Tesoro a más largo plazo en este trimestre solo ha intensificado esas preocupaciones.

Ambos altos funcionarios han previsto que un aumento en los precios, especialmente en comparación con los niveles deprimidos de hace un año, será temporal. La semana pasada, Powell dijo que esperaba un “estallido” en los datos de inflación a partir de este mes, pero dijo que sería un aumento de precios único y temporal.

