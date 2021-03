Venezuela.- El 84% de los migrantes venezolanos en Colombia no pudo proporcionar alimentos a sus hijos en el último año

01/01/1970 Imagen de archivo de migrantes venezolanos en la frontera con Colombia, en Cúcuta SOCIEDAD SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL MARTHA ASENCIO RHINE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



World Vision celebra el estatuto para regularizar la situación de estas personas



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El 84 por ciento de los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia ha experimentado una pérdida de sus ingresos en los últimos doce meses, por lo que no pudieron proporcionar alimentos o vivienda a sus hijos durante la pandemia.



Así lo ha revelado este martes la ONG World Vision, que ha indicado que esta situación no ha sido únicamente por la pandemia de COVID-19, sino de "problemas anteriores no resueltos de estatus migratorio y acceso al mercado laboral para esta población".



En este sentido, World Vision ha celebrado la creación del Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos, puesto en marcha por el Gobierno de Colombia, que permitirá regularizar la situación de los venezolanos que hayan migrado al país.



"Los niños se encuentran entre los más afectados por la doble crisis provocada por la pandemia del coronavirus y los problemas económicos en su país de origen", ha destacado la ONG, que ha agregado que "muchos de ellos huyeron de la desnutrición y la pobreza en Venezuela, y sus familias buscaron una vida más estable y saludable en Colombia y los países vecinos".



Según el director de World Vision Colombia, Peter Gape, el estatuto es "una esperanza renovadora que permitirá que las comunidades de migrantes venezolanos se beneficien de las medidas de inclusión social en educación, salud, trabajo y protección".



"Estos beneficios les proporcionan mayores oportunidades para contribuir al desarrollo del país y a la transformación de su propia vida", ha considerado.



Por su parte, el líder global de World Vision para operaciones en el terreno, Jean Baptiste Kemate, ha destacado la "visión de futuro" del Gobierno colombiano al poner en marcha esta medida.



En concreto, el estatuto proporcionará una 'hoja de ruta' para regularizar su situación en Colombia a los migrantes irregulares. En el caso de los migrantes regularizados, la herramienta les posibilitará no acudir a actualizar sus permisos de forma "constante", sino que gozarán de "mayor estabilidad".



Las personas que se adhieran a esta medida tendrán un plazo de diez años para adquirir un visado de residentes y podrán beneficiarse del estatuto los venezolanos con permiso de ingreso y permanencia, solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC-2 que estén tramitando un visado. También podrán acogerse los migrantes en condición irregular que demuestren que estaban en Colombia antes de la entrada en vigor de la medida.



Según los datos de Migración Colombia, a 31 de octubre de 2020, había más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos en Colombia, de los que 770.000 estaban en situación regular. Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las ciudades colombianas con más presencia de migrantes venezolanos.



Casi 5,5 millones de personas han huido de Venezuela desde 2015 cuando la crisis económica y política se intensificó. La mayoría se ha asentado en países vecinos como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Chile.