Universitario de Deportes registra masivo contagio de futbolistas de coronavirus

El club Universitario de Deportes, último subcampeón peruano, solicitó este martes suspender la tercera fecha del torneo Apertura del fútbol peruano 2021 al registrar un masivo contagio de covid-19 entre sus jugadores, informó la institución.

"Pedimos suspender la fecha porque debemos evitar el acercamiento por los contagios. Nuestros rivales han podido resultar afectados y así sucesivamente. Es mejor algunos días de pausa por el contacto permanente en el campo de juego", dijo a la radio RPP El gerente deportivo de Universitario, Francisco Gonzáles.

El dirigente indicó que el equipo presenta un "masivo contagio" de 11 futbolistas infectados, luego de jugadas las dos primeras fechas del torneo.

"Estamos preocupados por la situación del plantel. Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados", manifestó el directivo del cuadro 'crema'.

La tercera fecha del Apertura está programada para jugarse entre el 27 y 31 de marzo.

Universitario, que disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, no entrenó por la mañana. Por ahora no hay fecha de retorno para los trabajos bajo el mando del argentino Ángel Comizzo.

El partido de la segunda jornada del Apertura entre Melgar y Ayacucho FC fue suspendido por casos de covid-19 en el plantel ayacuchano. Dicho equipo venía de jugar contra el brasileño Gremio por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Por medidas de bioseguridad, todos los partidos del Apertura se disputan sin público en Lima.

Perú acumula más de 50.000 fallecidos por covid-19, con 1,4 millones de casos confirmados.

